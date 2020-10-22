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    「昆蟲少年」解密科博館塵封20年昆蟲標本 發現新種隱翅蟲

    「昆蟲少年」胡芳碩栽進隱翅蟲世界研究，已發表6種隱翅蟲新種。（記者蘇孟娟攝）

    「昆蟲少年」胡芳碩栽進隱翅蟲世界研究，已發表6種隱翅蟲新種。（記者蘇孟娟攝）

    2020/10/22 17:03

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕不少人聞隱翅蟲色變，錯拍上身就造成皮膚腫爛，中興大學「昆蟲少年」胡芳碩卻對隱翅蟲情有獨鍾，2年前他幫國立自然科學博物館整理標本，找到一件塵封20年、卻不知其名的標本，好奇研究，更飛到丹麥找國際隱翅蟲專家一起研究後，確認是新種，命名「隱頰脊隱翅蟲」，才就讀大三的他，已發現6種新種隱翅蟲，甚至發表10篇國際論文。

    胡芳碩從小就愛昆蟲，常到野外找蟲子，還養甲蟲，高中時甚至就跟興大昆蟲系、台大昆蟲系、彰師大生物系的同好成立「台灣昆蟲同好會」，還合創《台灣研蟲誌》期刊，號召昆蟲同好一起分享研究心得，現在他更是台灣研蟲誌的主編。

    2年多前，胡芳碩經特殊選才管道錄取中興大學昆蟲系，更全心投入昆蟲世界，因隱翅蟲是昆蟲界物種最眾多的一群，台灣投入相關研究者少，有不少尚未被命名的新種，種類多到「地上隨便踩都可能踩到新種」，讓他決定鎖定隱翅蟲研究。

    胡芳碩說，世界上隱翅蟲的種類高達6萬7千種，是世界上多樣性最高的生物，台灣也約有1200種，多樣性是他鍾情隱翅蟲的原因；但目前民眾對隱翅蟲最多的印象就是它有毒液，一不小心就會造成皮膚紅腫潰爛，胡芳碩說，含有隱翅蟲素的僅20種，決心全心研究隱翅蟲不為人知的世界，為幫隱翅蟲「洗白」。

    大一時，胡芳碩到科博館幫忙整理標本，意外發現一件科博館20年前在南投採集到不知名的隱翅蟲標本，好奇心趨使他著手研究，因國內相關研究學者少，他上網爬文，找到國際隱翅蟲專家丹麥學者，自告奮勇嘗試跟對方連繫獲回應，利用向歐盟爭取到的研究計畫經費，獨自飛到丹麥向大師求教，一起研究費時6天就證實科博館典藏的標本是未曾發表過的新種，眾人命名「隱頰脊隱翅蟲」，更在今年發表相關研究論文。

    截至目前，才大三的胡啟碩已發現6種新種隱翅蟲，甚至發表10篇國際論文，現在胡芳碩另與捷克的跨國研究團隊進行牙蟲游泳行為的研究，希望對牙蟲游泳行為的演化有進一步的認識。

    胡芳碩大學畢業後想到丹麥的隱翅蟲分類實驗室攻讀研究所，希望在日後持續對學術做出貢獻。

    中興大學教務長吳宗明指出，特殊選才管道能幫助有特殊專長的學生，不必受限成績，一樣能升大學，朝興趣發展。

    「昆蟲少年」胡芳碩幫埋藏科博館20年的昆蟲標本找到身分，確認是新種隱翅蟲「隱頰脊隱翅蟲」。（胡芳碩提供）

    「昆蟲少年」胡芳碩幫埋藏科博館20年的昆蟲標本找到身分，確認是新種隱翅蟲「隱頰脊隱翅蟲」。（胡芳碩提供）

    胡芳碩經特殊選才管道升學中興大學，朝興趣研究。（記者蘇孟娟攝）

    胡芳碩經特殊選才管道升學中興大學，朝興趣研究。（記者蘇孟娟攝）

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