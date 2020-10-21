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    熱錢進台南 台史博對面土地 每坪53.2萬元標出

    台灣歷史博物館對面商業區土地標出，每坪單價53.2萬元。（記者洪瑞琴翻攝）

    台灣歷史博物館對面商業區土地標出，每坪單價53.2萬元。（記者洪瑞琴翻攝）

    2020/10/21 21:20

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市政府代理內政部辦理和順寮農場區段徵收可建築土地標售作業，今（21）日開標，共有14標封參與投標，共標出1筆商業區土地，標售金額16億1208萬8000元，不過，和館段13地號住宅區土地則因使用條件受限制而未能標出。

    標出的這塊商業區土地，位在台灣歷史博物館對面，面積約3025坪，以高達16億餘元標出，比底價超出8.1億元，換算起來，每坪單價53.2萬元。

    南市地政局長陳淑美表示，目前總體經濟資金充沛，台南房市太熱，吸引北中南及在地建商14位投標人搶進，溢價率超過1倍，希望得標者未來能積極規劃優質建設，開發高質感產品，提升生活品質。

    和順寮區段徵收區是內政部與南市政府共同合作開發，無償取得94公頃公共設施用地，包含20公頃台灣歷史博物館園區、34公頃公園綠地及30公頃亞太棒球訓練中心，為當地注入休憩、教育氣息。

    南市地政局表示，和順寮區段徵收區地處南市安南區核心優質地段，擁有北外環、國道1號高速公路的快速路網交通便利條件，經永安橋連接鄰近塩行國中區段徵收區、永康物流及轉運專區市地重劃區，串連教育、休閒及遊憩的複合商圈的發展，這次標售收入內政部將償還開發成本，之後將辦理財務結算。

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