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    山林垃圾無奇不有 就連報廢車輛也現蹤

    報廢車輛被棄置山林，車身長滿植物與青苔，網友傻眼。（記者陳賢義翻攝）

    報廢車輛被棄置山林，車身長滿植物與青苔，網友傻眼。（記者陳賢義翻攝）

    2020/10/17 14:08

    〔記者陳賢義／台東報導〕台灣疫情趨緩，許多民眾選擇配合衛福部新生活運動，遠離人潮接近大自然，山林湧入大量人潮，垃圾問題隨之而來，無奇不有的就連報廢車輛也出現，山友傻眼，為了不讓垃圾破壞山林美景，近期許多單位、民眾或團體發起「向山致敬」的揪團淨山活動，盼能協力合作還給山林一個乾淨的環境，也呼籲民眾欣賞美好山林的同時，不要留下不屬於這裡的東西。

    行政院去年10月宣布開放山林，全台81條林道解禁，但高山雖然不再難以親，卻引發山域開放造成垃圾變多的爭論，深山特遣隊我在山林的日子粉專近日在FB社群媒體上po出一台遺留山區多年的報廢車，並以「山上什麼都有什麼都不奇怪」為標題，強調山上垃圾亂丟的公德心問題，與山域開放沒什麼相關，主要是民眾公德心不足，如果大家都能夠把山林當成自己的家，相信山區也不會出現垃圾亂丟景象，就像po出的那台報廢車，難道也是山域開放才開上去的嗎？

    論點引起網友們討論，有網友好奇山區怎麼會有報廢車，立刻聯想加州森林價值6500萬元，與周杰倫同款的蝙蝠超跑報廢車；也有想像力豐富的網友挪揄這台報廢車長滿植物與青苔，有點宮崎駿「神隱少女」動畫風格，會不會是千尋爸媽的車；此外，更有網友非常贊同，如果民眾能把山林當成自己家，一定不會亂丟。

    深山特遣隊我在出林的粉專說，山林開放政策實施後，讓民眾更接近大自然，同時也讓大家對台灣山林更進一步的認識，每次入山都會自主性的帶走山林的垃圾，雖然只是一小部分，但總要有人起頭，期盼大家下次走入山林時，能多一點公德心，欣賞美好山林景色同時，千萬不要留下不屬於山林的東西。

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