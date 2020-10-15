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    北市推第二波市有房地承租紓困 設稅籍者租金可「先延後減」

    台北市政府針對市有房地營業用承租者再推紓困措施，財政局長陳家蓁（前右）說，考量景氣逐漸復甦及核實補助精神，將針對設稅籍的營業用承租人予以9至12月租金「先延後減」措施。（記者鄭名翔攝）

    台北市政府針對市有房地營業用承租者再推紓困措施，財政局長陳家蓁（前右）說，考量景氣逐漸復甦及核實補助精神，將針對設稅籍的營業用承租人予以9至12月租金「先延後減」措施。（記者鄭名翔攝）

    2020/10/15 19:28

    〔記者鄭名翔／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）衝擊，台北市政府今天針對市有房地營業用承租者再推9至12月紓困減租措施，凡有設稅籍的攤商及一般承租人，可先申請延租6個月，待取得營業額減少證明後，再予以比例階梯式減租，若無設稅及且不願申請設立者則無法適用，預計本月下旬公告。

    北市府提供承租市有房地全面減租50％紓困措施，實施期間自3月至8月，市議員提案再予以展延，北市府財政局長陳家蓁說，評估景氣已逐漸復甦，且近8成攤商已設稅籍，基於核實補助精神，對設稅籍的營業用承租人予以9至12月租金「先延後減」紓困措施。

    陳家蓁指出，設稅及的攤商及一般承租人，可先申請延後6個月繳納9至12月的租金，而後再依營業額衰退情形給予減租，衰退20％以上未達30％者，可減租20％；衰退30％至40％者，減30％；衰退40％至50％者，減40％；減少50％以上者，減租50％。

    市場處也鼓勵業者登記稅籍，凡補設稅籍者可自當月申請延後繳納，陳家蓁說，經詢問國稅局，凡因疫情申請貸款所需，而補辦稅籍登記者，皆視為「自動」補辦，不會被追罰。但若無稅籍且不願申請設立業者，將不適用此波延租減租紓困。

    台北市公有零售市場攤商權益促進會理事長姚金盆說，雖然疫情趨緩，但逢假日民眾都往外縣市跑，加上外地通勤的外食族減少在北市內飲食消費，餐廳、小吃店生意依然慘澹，連帶衝擊市場攤商生意，與疫情爆發前僅復甦約5成，延租減租紓困對攤商仍有助益。

    但姚金盆認為，市府依有無稅籍區分，作法猶如以官逼民強迫登記，生意不佳的小攤商無法享紓困措施更是雪上加霜，建議應比照過去，於疫情期間統一予以延租減租優惠，同時輔以鼓勵宣導設稅籍，待未來有類似情況再予以區別，相信大部分攤商皆能配合。

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