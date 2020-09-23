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    紓困沒份！日本性風俗業者告政府違憲 求償126萬元

    日本性風俗業者今日控告中央政府，指控政府的紓困計畫把性產業排除在外，已違反憲法。圖為日本東京歌舞伎町街景。（路透）

    日本性風俗業者今日控告中央政府，指控政府的紓困計畫把性產業排除在外，已違反憲法。圖為日本東京歌舞伎町街景。（路透）

    2020/09/23 21:12

    〔即時新聞／綜合報導〕日本性風俗業者今（23）日控告中央政府，指控政府武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的紓困計畫把性產業排除在外，已違反憲法，要求賠償約450萬日元（約新台幣126萬元）。

    綜合日媒報導，為紓困受疫情影響的中小企業，日本政府提出「持續化給付金」方案和租金補助，「持續化給付金」最多可給付200萬日元，但風俗店、情趣旅館和性工作者派遣公司等性產業被排除在計畫外。

    不滿紓困歧視而提告的30多歲女業者在關西地區經營無店鋪的派遣型風俗店，指政府此舉已違反了憲法保障的「法律之前人人平等」。女業者認為，他們正常納稅，也沒有跟反社會勢力有所聯繫，沒有合理理由被排除在外。

    據律師表示，女業者根據政府防疫要求暫停營業，導致收入大減，她和其他性產業業者今年6月與官員會面要求納入紓困對象卻遭拒，官方稱這是基於過去的因應方式，指過去發生天災等情況，也是把這些業種排除在國家支援與補助外。

    根據日本警方統計，截至2019年底，全日本共有3萬1956家性產業公司註冊，超過6成是性工作者派遣企業，數量為2萬319家。

    據原告律師說，該案是日本性風俗業者首度就國家補助提出訴訟。這名女業者除了控告政府，被告還包括協助發放紓困金的2家公司。

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