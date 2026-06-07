傅崐萁擬修法中配任公職免棄中國籍！ 官員批：混淆唯一忠誠

國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（資料照）

國民黨團總召傅崐萁提案修正「國籍法」第1條，要讓入籍台灣的中國籍配偶，參選及擔任公職不必放棄中華人民共和國國籍，且不適用國籍法規定。對此，官員今日痛批，這是在混淆對中華民國的唯一忠誠，這種修法是傷害中華民國，來成就中華人民共和國。

中配擔任公職不能有雙重國籍，傅崐萁等16名立委已於去年11月26日提出國籍法第1條修正草案，增訂「本法對大陸地區人民之適用，依憲法增修條文第11條及『台灣地區與大陸地區人民關係條例』之特別規定。大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，其公職參選及任職資格，均依前開特別法規定，不適用本法第20條之放棄外國國籍規定」。

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據了解，若修法通過，將導致中國人未放棄中國國籍即可擔任台灣任何公職，而其他入籍台灣的外國人士仍須放棄原有國籍，形成唯獨中國人擔任我國公職不必放棄原國籍的特權。

對此，熟稔移民問題的官員表示，基本上，「國籍法」對所有台灣人都一體適用，要彰顯對國家的忠誠，並不是只針對中國人士，而是每個人要擔任公職，都須放棄中華民國以外的國籍，這是擔任公職的忠誠義務。

官員指出，中配沒有辦法放棄國籍，那是對岸政府的作為，跟台灣政府無關。如果顛倒問題的本質，而要來修「國籍法」，變成只有來自中國大陸的中配可以例外，對其他國人是非常不公平的。

官員批評，在台灣這塊土地的所有人，都應該遵守「國籍法」，要在這邊安居樂業，要擔任公職就應該放棄外國籍。中國不讓中配放棄，是中國政府本身的問題，並不是台灣的問題，國民黨立委提案修法要讓中配不用放棄，這個是在混淆對中華民國的唯一忠誠。

「這是傷害中華民國，成就中華人民共和國！」官員說，此修法會讓中華民國生存發展受到極大的威脅，難怪現在網路上強烈批評，只要中國人取得台灣戶籍，將來各種選舉都可以選。

他直指，「國籍法」不是針對中國人民專門設計，所有國民一體適用，但這個修法草案是要幫中配解開限制，讓他們可以擁有中國籍，還可以擔任台灣公職，將造成嚴重爭議。請國民黨要三思而行，若立法院強行表決通過，「國籍法」主管機關是內政部，行政部門會考慮要不要接受這樣的法律。

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