龜王「閃電腿」 差點流浪進高速公路

吳盛鄰的田間養了近20隻象龜。（記者顏宏駿攝）

2020/10/15 13:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田尾鄉海豐村的一戶王姓人家，父子孫三代養了近20隻蘇卡達象龜，其中一隻名為「閃電腿」的龜王，日前撞開柵欄脫逃，展開1天的流浪，民眾在高速公路旁發現牠，透過警方「龜」還原主。

飼主吳盛鄰說，他家有近20隻象龜，全部集中在田間的「龜巢」裡，非常安全，周邊還有1隻凶猛的獒犬看顧，日前孫子連假返家，把龜王「閃電腿」帶返家裡把玩，豈料閃電腿趁大家不注意時掙脫柵欄，出外「流浪」。

請繼續往下閱讀...

他說，這隻龐然大物重達40多公斤，任誰看了都會嚇一跳，上面也噴上藍漆作記號，不容易轉賣，但找了1天都沒有著落，他們還報警，海豐派出所員警還透過路口監視器尋找，一樣徒勞無功。

吳盛鄰的兒子在臉書社群「我是田尾人」po照協尋，「閃電腿」超KAWAI的萌樣超吸睛，許多熱心網友紛紛轉PO協尋，很快就有一名熱心的民眾用小貨車載著「閃電腿」到海豐派出所「龜」還。

撿到「閃電腿」的民眾說，他在經過中山高旁邊的道路時發現這隻「龐然大物」，擔心牠鑽進涵洞爬上高速公路引發危險，趕緊借朋友的小貨車把它載回家，不久就看臉書的協尋公告。

吳盛鄰說，家裡養象龜已經20年，最初只養1隻，因為養出趣味和心得，小孩愛玩，龜又有吉祥長壽之意，結果越養越多，拿來當寵物，親友都覺得好玩，10多隻象龜都吃自家種的菜，1天至少吃掉20公斤。經過這次教訓後，他們才知象龜「力大無窮」，已請鐵工將柵欄強化。

名為「閃電腿」的象龜被撿到的民眾載到派出所歸還。（記者顏宏駿翻攝）

吳盛鄰的田間養了近20隻象龜。（記者顏宏駿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法