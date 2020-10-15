為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    龜王「閃電腿」 差點流浪進高速公路

    吳盛鄰的田間養了近20隻象龜。（記者顏宏駿攝）

    吳盛鄰的田間養了近20隻象龜。（記者顏宏駿攝）

    2020/10/15 13:57

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田尾鄉海豐村的一戶王姓人家，父子孫三代養了近20隻蘇卡達象龜，其中一隻名為「閃電腿」的龜王，日前撞開柵欄脫逃，展開1天的流浪，民眾在高速公路旁發現牠，透過警方「龜」還原主。

    飼主吳盛鄰說，他家有近20隻象龜，全部集中在田間的「龜巢」裡，非常安全，周邊還有1隻凶猛的獒犬看顧，日前孫子連假返家，把龜王「閃電腿」帶返家裡把玩，豈料閃電腿趁大家不注意時掙脫柵欄，出外「流浪」。

    他說，這隻龐然大物重達40多公斤，任誰看了都會嚇一跳，上面也噴上藍漆作記號，不容易轉賣，但找了1天都沒有著落，他們還報警，海豐派出所員警還透過路口監視器尋找，一樣徒勞無功。

    吳盛鄰的兒子在臉書社群「我是田尾人」po照協尋，「閃電腿」超KAWAI的萌樣超吸睛，許多熱心網友紛紛轉PO協尋，很快就有一名熱心的民眾用小貨車載著「閃電腿」到海豐派出所「龜」還。

    撿到「閃電腿」的民眾說，他在經過中山高旁邊的道路時發現這隻「龐然大物」，擔心牠鑽進涵洞爬上高速公路引發危險，趕緊借朋友的小貨車把它載回家，不久就看臉書的協尋公告。

    吳盛鄰說，家裡養象龜已經20年，最初只養1隻，因為養出趣味和心得，小孩愛玩，龜又有吉祥長壽之意，結果越養越多，拿來當寵物，親友都覺得好玩，10多隻象龜都吃自家種的菜，1天至少吃掉20公斤。經過這次教訓後，他們才知象龜「力大無窮」，已請鐵工將柵欄強化。

    名為「閃電腿」的象龜被撿到的民眾載到派出所歸還。（記者顏宏駿翻攝）

    名為「閃電腿」的象龜被撿到的民眾載到派出所歸還。（記者顏宏駿翻攝）

    吳盛鄰的田間養了近20隻象龜。（記者顏宏駿攝）

    吳盛鄰的田間養了近20隻象龜。（記者顏宏駿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    最討喜店員！火鍋店大鱷龜坐鎮 象龜當巡邏員
    2020/04/01 21:26

    最討喜店員！火鍋店大鱷龜坐鎮 象龜當巡邏員
    蘇卡達象龜趴趴走 先送收容
    2017/06/27 12:07

    蘇卡達象龜趴趴走 先送收容

    解析熱門投資標的
    象龜關節炎要裝輔助輪 原因是交配太頻繁...
    2017/01/15 22:02

    象龜關節炎要裝輔助輪 原因是交配太頻繁...
    保育類象龜逛大街 新北動保處安置
    2015/08/23 19:26

    保育類象龜逛大街 新北動保處安置
    生活今日熱門
    ATP失效設60公里速限 普悠瑪、太魯閣號年底前裝設
    2020/10/14 15:21

    ATP失效設60公里速限 普悠瑪、太魯閣號年底前裝設

    《即時說新聞》教召年限改17年 真能補「後備缺員」黑洞？
    2020/10/14 15:35

    《即時說新聞》教召年限改17年 真能補「後備缺員」黑洞？ 影片

    沿海戶外活動注意！ 全台13縣市發布強風特報
    2020/10/14 16:00

    沿海戶外活動注意！ 全台13縣市發布強風特報

    歌劇魅影團體來台未防疫計畫 指揮中心：需居家檢疫14天
    2020/10/14 16:13

    歌劇魅影團體來台未防疫計畫 指揮中心：需居家檢疫14天

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播