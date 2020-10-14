民眾搶打流感疫苗 侯友宜：新北目前數量足夠

民眾搶打流感疫苗，可能面臨數量不足。新北市長侯友宜表示，不足部分會向中央請求配發。（衛生局提供）

2020/10/14 11:47

［記者賴筱桐／新北報導］今年公費流感疫苗已於10月5日全面開打，受到武漢肺炎疫情影響，民眾施打踴躍，各地衛生所出現大排長龍情況，診所也面臨缺貨。新北市長侯友宜今天表示，新北儲存量約有60萬2000劑，已施打36萬劑，目前數量足夠，不足部分會再向中央請求配發。

記者隨機詢問板橋區2家小兒科診所，幼兒公費流感疫苗都已施打完畢，目前仍不確定何時到貨；各地衛生所都出現排隊人潮，部分衛生所發放號碼牌控制施打數量。

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針對流感疫苗需求殷切，侯友宜今天在市政會議受訪表示，之前新北向中央調度58萬劑流感疫苗，加上自購2萬2000劑，對低收、中低收入戶等弱勢民眾免費施打，新北儲存量約有60萬2000劑，目前已經施打36萬劑，如果數量不夠，會再度向中央請求配發。

侯友宜說，大家擔心武漢肺炎和流感疫情同時發生，危害身體健康，目前施打人潮比以往多出1到2倍，他認為踴躍施打絕對是好事，保護自己就是保護別人，市府也鼓勵施打。

他表示，目前的劑量仍可應付，如果不夠會快速向中央反映，但他也擔心長時間中央配發不及，可能面臨不足狀況，新北會事先跟中央協調，希望大家都能打得到，而且快速接種完畢。

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