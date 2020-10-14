為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北捷運汐民線脫鉤北市 侯友宜：爭取自建汐東捷運

    捷運汐止民生線的汐止到東湖段將暫時與台北市脫鉤，新北市長侯友宜爭取新北自建捷運汐東線。（記者賴筱桐攝）

    捷運汐止民生線的汐止到東湖段將暫時與台北市脫鉤，新北市長侯友宜爭取新北自建捷運汐東線。（記者賴筱桐攝）

    2020/10/14 10:53

    ［記者賴筱桐／新北報導］交通部13日邀集台北市、新北市及基隆市政府召開「北北基軌道路網政策溝通平台」，協商已獲共識，捷運汐止民生線將與台北市脫鉤，在汐止到東湖段（汐東捷運）與基隆捷運整合為同一系統。新北市長侯友宜今天表示，新北市願意承擔責任，爭取新北自建汐東捷運，早日解決汐止和基隆的交通問題，提升大眾運輸的效益。

    侯友宜今天在市政會議指出，軌道建設不能站在本位主義來看，汐止居民等待捷運汐止民生線等了18年，至今沒有具體結果，汐止的交通壅塞情況越來越嚴峻，必須快速興建捷運建設及打通公路路廊，昨天的協商會議北北基已取得共識，汐止民生線的汐止到東湖段暫時與台北市脫鉤，獨立為「汐東線」。

    侯友宜說明，汐東捷運將與基隆捷運整合，以共同系統、共同軌道方式行駛在大同路上，並與基隆捷運共用車站體和社后機廠，盼降低交通衝擊，未來在轉乘過程中，汐止居民可以從汐東捷運銜接文湖線，或是搭乘基隆捷運銜接到板南線，以及到南港站銜接高鐵，此案不必再經過可行性評估，只要交通部核定綜合規劃後，就能立即施工，創造新北、基隆雙贏，「汐止人、基隆人已經沒有時間再等」。

    侯友宜強調，未來新北市要承擔更多責任，新北有興建捷運三鶯線、安坑輕軌及淡海輕軌的能力與經驗，汐東線在新北轄區，希望「自己的捷運自己興建營運，好壞自己承擔」，工程進度也能自己掌控；至於經費問題將重新盤點，盼北北基軌道路網平台盡速召開第2次會議，確立推動的目標、方向與細節。

    另外，針對北宜高鐵的規劃，侯友宜表示，路線未經過翡翠水庫他樂觀其成，希望中央將增設平溪站納入評估，帶動東北角的城鄉發展與觀光旅遊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    汐止捷運大躍進！社后翻身 地方同喜
    2020/10/13 20:29

    汐止捷運大躍進！社后翻身 地方同喜
    動工可望提前！捷運「汐東線」將併基隆捷運
    2020/10/13 20:24

    動工可望提前！捷運「汐東線」將併基隆捷運

    瞄準高端換屋 仰士林公開即五成
    捷運汐東段、基隆捷運 將共軌大同路、共用社后機廠
    2020/10/13 18:46

    捷運汐東段、基隆捷運 將共軌大同路、共用社后機廠
    北北基軌道整合！林佳龍邀3市長會商 基隆輕軌改中運量捷運
    2020/10/13 18:28

    北北基軌道整合！林佳龍邀3市長會商 基隆輕軌改中運量捷運

    週年慶入手BRITA 最超值
    生活今日熱門
    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變
    2020/10/13 16:02

    永久屋逾8成違建 屏縣府：拆除立場不變

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚
    2020/10/13 21:42

    甜美「輪椅女孩」罕病歷程曝光 網友感動狂讚

    吃不完的月餅通通拿去做菜！ 試了就知這不是黑暗系料理
    2020/10/13 17:00

    吃不完的月餅通通拿去做菜！ 試了就知這不是黑暗系料理 影片

    爆廢公社被下架 管理員：全爆系社團今晚起停止所有活動3天
    2020/10/13 11:31

    爆廢公社被下架 管理員：全爆系社團今晚起停止所有活動3天

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播