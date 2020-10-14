新北捷運汐民線脫鉤北市 侯友宜：爭取自建汐東捷運

捷運汐止民生線的汐止到東湖段將暫時與台北市脫鉤，新北市長侯友宜爭取新北自建捷運汐東線。（記者賴筱桐攝）

2020/10/14 10:53

［記者賴筱桐／新北報導］交通部13日邀集台北市、新北市及基隆市政府召開「北北基軌道路網政策溝通平台」，協商已獲共識，捷運汐止民生線將與台北市脫鉤，在汐止到東湖段（汐東捷運）與基隆捷運整合為同一系統。新北市長侯友宜今天表示，新北市願意承擔責任，爭取新北自建汐東捷運，早日解決汐止和基隆的交通問題，提升大眾運輸的效益。

侯友宜今天在市政會議指出，軌道建設不能站在本位主義來看，汐止居民等待捷運汐止民生線等了18年，至今沒有具體結果，汐止的交通壅塞情況越來越嚴峻，必須快速興建捷運建設及打通公路路廊，昨天的協商會議北北基已取得共識，汐止民生線的汐止到東湖段暫時與台北市脫鉤，獨立為「汐東線」。

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侯友宜說明，汐東捷運將與基隆捷運整合，以共同系統、共同軌道方式行駛在大同路上，並與基隆捷運共用車站體和社后機廠，盼降低交通衝擊，未來在轉乘過程中，汐止居民可以從汐東捷運銜接文湖線，或是搭乘基隆捷運銜接到板南線，以及到南港站銜接高鐵，此案不必再經過可行性評估，只要交通部核定綜合規劃後，就能立即施工，創造新北、基隆雙贏，「汐止人、基隆人已經沒有時間再等」。

侯友宜強調，未來新北市要承擔更多責任，新北有興建捷運三鶯線、安坑輕軌及淡海輕軌的能力與經驗，汐東線在新北轄區，希望「自己的捷運自己興建營運，好壞自己承擔」，工程進度也能自己掌控；至於經費問題將重新盤點，盼北北基軌道路網平台盡速召開第2次會議，確立推動的目標、方向與細節。

另外，針對北宜高鐵的規劃，侯友宜表示，路線未經過翡翠水庫他樂觀其成，希望中央將增設平溪站納入評估，帶動東北角的城鄉發展與觀光旅遊。

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