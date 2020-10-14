流感高峰 基隆教師工會籲幫教師「隨班施打疫苗」

基隆民眾在衛生所大排長龍等待施打流感疫苗。（記者林欣漢攝）

2020/10/14 10:19

〔記者林欣漢／基隆報導〕每年11月起至隔年3月秋冬季節是流感高峰期，加上今年爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，各地基層醫療院所和醫院都湧現要施打流感疫苗的排隊人潮，基隆市教師職業工會呼籲市府，讓教師隨班施打公費流感疫苗，讓防疫無缺口；對此，市府表示，符合衛福部規範公費施打資格的教師，會與學生隨班施打，便捷服務教師及減輕衛生單位的負擔。

基隆市教師職業工會表示，為了強化校園師生健康，目前台北市、新北市、桃園市與宜蘭縣政府還自行購買疫苗，公費為市內中、小學教師施打，基隆市教師職業工會幾度提出呼籲，期待基隆市政府同步跟進，避免基隆市成為新一波疫情的防疫破口。

請繼續往下閱讀...

工會指出，時節進入秋冬，正是流感傳染的高峰期，而看似平穩的武漢肺炎疫情，極有可能在秋涼之後捲土重來，自中央疫情防治指揮中心至地方政府、學校無不嚴正以待，除了持續嚴格量測體溫、宣導保持社交距離、戴口罩外，也落實實名制管理，許多校園活動仍持續縮小規模，甚至停辦。

工會說，北部各縣市都直接自購公費疫苗，為高中至小學教師施打，而基隆市政府卻未能同步跟上腳步，呼籲市府應重視整體區域校園師生的健康，為何北部各縣市政府有志一同，不吝積極投入資源，而市府對此卻漫不經心。

工會強調，教師因為工作所需，必須長時間處於校內密閉空間中，頻繁與大量學生接觸，一旦校園防疫出現破口，教師的健康便深受威脅，同時也會加劇學生、家長傳染風險。教師因工作需求而導致的職業風險，政府身為雇主責無旁貸。而校園學子健康，更是市民、家長所殷切關注者，主管單位應該審慎考量，積極落實校園防疫安全的工作。

市府表示，符合衛福部規範公費施打資格的教師，會與學生隨班施打，便捷服務教師及減輕衛生單位的負擔。公費對象除了尊重衛福部評估，市府基於共同教學場域的現況，所有教師都會接觸學生，仍將持續建請中央將所有教師納入公費對象，市府也將評估相關可行的方案協助教師施打流感疫苗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法