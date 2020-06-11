大甲媽今夜起駕 信眾跪地恭送

大甲媽祖在大甲鎮瀾宮董事長顏清標、總統府秘書長蘇嘉全及台中市長盧秀燕等人扶轎下起駕遶境。（記者歐素美攝）

2020-06-11 23:19:47

〔記者張軒哲、歐素美／台中報導〕「砰！砰！砰！」在三聲起馬炮轟隆與煙火鞭炮聲中，大甲媽祖鑾轎深夜緩緩啟程，展開9天8夜南下遶境活動，今年受疫情衝擊，廟方精簡規模，但今年廟方8日才宣布起駕遶境，信眾大幅減少，堪稱近20年最冷清。初估今年人潮，約往年的5分之1，去年起駕日鎮瀾商圈人潮約15萬，今年約3萬人。今年恢復早期跪迎鑾轎出廟門，成為防疫之外的特色。

今日傍晚立院副院長蔡其昌、國民黨主席江啟臣、副市長陳子敬參加上轎典禮，深夜起駕由總統府祕書長蘇嘉全、台中市長盧秀燕陪同鎮瀾宮董事長顏清標扶鑾轎，顏清標術後身體虛弱，仍堅持送媽祖上轎跟起駕。

請繼續往下閱讀...

今年起駕前，廟方還宣導大家要落實防疫，尤其依循早期跪著迎接神轎出廟門，隨後鑾轎緩緩步出廟埕，展開橫跨4縣市，來回共330多公里路程。

大甲媽今晚11點準時起駕遶境，配合防疫措施，廟方今年首次要求信眾恢復古禮，全體下跪，雙手合十，恭送媽祖，信眾皆配合雙手合十下跪，形成難得的畫面。

大甲媽今晚起駕遶境，廟方雖表示參與人員將控制在800人，但起駕時廟內外仍擠進許多信眾，初估應有上千人，但廟方為了防疫，要求信眾不可摸鑾轎，在鑾轎出廟門時，信眾並需依古禮，雙手合十、下跪，在場信眾，除工作人員外，都十分配合，下跪恭送媽祖，形成難得的畫面。

大甲媽今晚11點準時起駕遶境，信眾皆配合雙手合十下跪恭送媽祖。（記者廖耀東攝）

大甲媽祖鑾轎起駕。（記者張軒哲攝）

信眾跪迎鑾轎起駕。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法