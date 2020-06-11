加強防疫人流分散 大甲媽起駕未見滿滿人潮

基於防疫，大甲鎮瀾宮廟埕今年不見人擠人的盛況，但各宮廟陣頭及信眾仍絡繹不絕。（記者歐素美攝）

2020-06-11 20:36:22

〔記者歐素美／台中報導〕今年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，大甲鎮瀾宮倉促宣布大甲媽起駕遶境，為加強防疫、避免人潮聚集，頭香、貳香、參香及贊香等陣頭，在晚上8點前即陸續出發遶境，雖然鎮瀾宮廟前不見往日人擠人盛況，有人稱是「有史以來最冷清的起駕儀式」，但其實參與信眾並不少。

大甲媽將於今晚11點起駕遶境，晚上5點，在鎮瀾宮董事長顏清標、立法院副院長蔡其昌、國民黨主席江啟臣、台中市議會副議長顏莉敏及前立委顏寬恒等出席下，大甲媽熱鬧上轎，廟方也嚴格控管入廟人員，除要求戴口罩外，副董事長鄭銘坤表示，廟內人員都控制在500人以下。

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為避免群聚感染，鎮瀾宮更是鼓勵信眾到廟裡向媽祖拜拜祝禱後，就先行起程遶境，陣頭也在向媽祖參拜後即一一出發。不像往日，大批陣頭及人潮都聚集在廟埕或廟前道路，以等候11點大甲媽鑾轎出發後才一起遶境。

因此，今晚大甲鎮瀾宮的廟埕上，不像往年出現人擠人的盛況，被喻為「有史以來最冷清的起駕儀式」，但各宮廟朝拜的陣頭仍絡繹不絕，信眾也是一波接一波，幾乎沒有停止，可見媽祖神威顯聖，信眾還是十分虔誠。

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