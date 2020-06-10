大甲媽遶境防疫 徐國勇：拜託大家不要鑽轎腳、搶神轎

內政部長徐國勇（左4）南下新港奉天宮參拜。（記者蔡宗勳攝）

2020-06-10 19:40:23

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕大甲鎮瀾宮、嘉義縣新港奉天宫遶境會香將於明天深夜起駕，外界對倉促決定遶境有所疑慮，內政部長徐國勇今天下午南下奉天宮，與嘉義縣長翁章梁說明政府相關整備事宜，徐國勇強調，中央地方一起配合，遶境活動要辦到盡善盡美，絕不能產生任何防疫破口。

徐國勇今天下午到奉天宮參拜後說，中央地方一起配合，絕對不能讓疫情有破口，而且雖然媽祖會慈悲保佑台灣平安順利，但也要拜託大家不要鑽轎腳、摸神轎、搶神轎，他強調，「搶神轎對媽祖沒禮貌」，而且鄉親雙手合十站在路旁虔誠祭拜，媽祖就會保佑。

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徐國勇指出，口罩該戴就要戴，而且要勤洗手，行進時保持一定的距離，沿途若有虔誠的信徒要供食，要事先分裝好不要現場打菜，也要記得準備酒精，先消毒再取餐，相信只要都有做好萬全防護，一定會很平安，而宗教歸內政部，警政署也是內政部的單位，已經指示警政署加派保四警力全力支援，如果人力還不夠，保五也可以從高雄調派支援。

何達煌說，8日早上9點接到大甲媽遶境重啟訊息時，他人在金門，隨即打電話聯繫翁章梁及新港鄉長林茂盛，兩人都說「全力配合」，在防疫優先考量下，廟方將於香客大樓跟廟前登雲路設置2處供餐站，進香團陣頭則住宿香客大樓、新港國小、文昌國小，新港藝術高中、新港國中等。

翁章梁說，鎮瀾宮還沒延後辦理遶境活動時，地方就已經開過會議討論，雖然當時的疫情狀況與現在有差別，但幾個大原則不變，如實名制、消毒洗手、社交距離、儀式精簡等，相信台灣這次成功辦好遶境，對台灣的國際形象及國民教育皆非常重要、加分。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境明天起駕，將到嘉義縣新港奉天宮（見圖）進香。（記者蔡宗勳攝）

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