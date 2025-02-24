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    俄羅斯駐法國馬賽領事館發生爆炸尚未傳出傷亡 領事館暫時關閉

    位於法國南部港口城市馬賽的俄羅斯領事館，其建築附近在當地時間24日上午傳出爆炸聲，警消獲報已趕往現場調查。（圖擷取自@NicolasBoutin11 /社群平台「X」）

    位於法國南部港口城市馬賽的俄羅斯領事館，其建築附近在當地時間24日上午傳出爆炸聲，警消獲報已趕往現場調查。（圖擷取自@NicolasBoutin11 /社群平台「X」）

    2025/02/24 17:36

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於法國南部港口城市馬賽的俄羅斯領事館，其建築附近在當地時間24日上午傳出爆炸聲，警消獲報已趕往現場調查。總領事奧蘭斯基（Stanislav Oranskiy）也證實發生爆炸，但並未造成人員傷亡，領事館則暫時關閉，詳細情況尚待釐清。

    綜合外媒報導，這起事件發生在24日當地上午7點半左右，目前約有30名消防人員與員警抵達現場。當地媒體引述警方消息人士說法指出，有2枚燃燒彈被扔進俄羅斯駐法國馬賽領事館的花園，執法人員還在現場附近發現一輛遭竊車輛。

    俄羅斯駐馬賽領事館總領事奧蘭斯基指出，爆炸發生在領事館內，消防人員已經進入大樓。報導指出，領事館因這起事件暫時關閉，軍警人員駐守在領事館建築物周邊。

    俄羅斯駐法國馬賽領事館奧蘭斯基指出，爆炸發生在領事館內，消防人員已經進入大樓。（圖擷取自 Google 地圖）

    俄羅斯駐法國馬賽領事館奧蘭斯基指出，爆炸發生在領事館內，消防人員已經進入大樓。（圖擷取自 Google 地圖）

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