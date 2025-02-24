急診塞爆解套 衛福部提3策略2改革

衛福部部長邱泰源衛針對急診壅塞做出說明。（記者朱沛雄攝）

2025/02/24 17:29

〔記者林惠琴／台北報導〕針對大醫院急診爆滿困境，衛福部今（24日）三度邀集醫界討論解方，經分析目前主要壅塞集中醫學中心，但7成以上非緊迫病人，衛福部長邱泰源表示，短期3大策略包含強化院內病床調度、加強協調院際轉診、宣導民眾就醫分流，中長程則有2大改革為透過各項獎勵措施強化護理人力整備、鼓勵醫院投入急重症照護且健保研議調整給付。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，全國急診平常一日來診量1.8萬人次，但現在是2.5萬人次，仍是相對高的狀況。不過，隨著疫情漸趨平穩，醫學中心急診等待住院超過百人家數已從2月10日的5家降至1家，預估3月初壅塞狀況會慢慢降下來。

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衛福部次長林靜儀指出，過去60天醫學中心急診待床每日中位數為55至60人，部分持續超過100人，但地區醫院中位數則在3人以下，因此目前壅塞主要集中於醫學中心，7成以上卻不是那麼緊迫的個案；劉越萍也指出，區域醫院急診壅塞是偶爾，狀況比醫學中心好很多。

林靜儀說明，目前緊急處理為強化院內、院際機制，並落實民眾就醫分流。不過，某些醫院急診壅塞是長期現象，病人一旦送入這些醫院要再下轉並不容易，因此必須在到院前就落實分流，今日會議也請衛生局視各區待床狀況，協調救護車輸送過程中接受調度，不再送往塞車醫院。

此外，為了改善護理人力，避免影響住院開床，行政院已核定護理人力12項策略計畫，4年編列275億元。林靜儀亦指出，目前正在推行三班護病比，今日會議也討論到規劃急診護理人員相關規定，但因為涉及病人樣態、治療模式等差異，且各醫院有所不同，需要再給一些時間做細節討論。

衛福部醫事司司長劉越萍衛說明急診壅塞處理情形。（記者朱沛雄攝）

衛福站次長林靜儀（左）陪同衛福部部長邱泰源衛福部說明急診壅塞處理情形。（記者朱沛雄攝）

針對大醫院急診爆滿困境，衛福部今（24日）三度邀集醫界討論解方，衛福部長邱泰源表示，短期3大策略包含強化院內病床調度、加強協調院際轉診、宣導民眾就醫分流，中長程則有2大改革，希望改善此現象。（記者方賓照攝）

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