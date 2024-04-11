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《排球少年》劇場版4/12全台上映 羚邦︰嚴禁偷拍盜錄行為！

台灣將於週五（12日）全台上映《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》，代理電影的羚邦公司特別發文警告「嚴禁盜錄」行為出現。（圖擷取自「Medialink Taiwan」臉書粉專，本報合成）

台灣將於週五（12日）全台上映《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》，代理電影的羚邦公司特別發文警告「嚴禁盜錄」行為出現。（圖擷取自「Medialink Taiwan」臉書粉專，本報合成）

2024/04/11 22:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本超人氣動畫電影《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》，在日本上映近2個月，票房突破92.7億日圓（約新台幣19億元），有望挑戰加入百億俱樂部行列。台灣將於週五（12日）全台上映，上映前夕，代理電影的羚邦公司特別發文警告「嚴禁盜錄」行為出現。

根據羚邦公司今晚在臉書粉專的最新發文指出，他們相信各位排民（台灣排球少年的暱稱）都是守秩序的好觀眾，但仍要再次提醒幾項事項，包含「戲院影廳內嚴禁拍照、錄影、錄音」、「預告片、正片、片尾（含工作人員名單）皆不可拍攝」，以及「上傳銀幕畫面至FB、IG貼文/ 限時動態，也是盜錄行為」。

羚邦還在貼文和警告圖中，都特別強調電影片尾的「工作人員名單」，也是完全不可以拍攝的內容，違者最高可處5年有期徒刑。羚邦更指出，若發生盜錄行為，可能導致未來將無法在台上映日本動畫電影，「如果在電影院現場發現盜錄行為，請立即向現場工作人員反應報警！！！」。

羚邦表示，希望觀眾能用正確的方式，愛護自己喜歡的作品，也歡迎大家一起進到電影院觀看《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》，為喜歡的角色或隊伍應援。

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