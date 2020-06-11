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蔡其昌、江啟臣出席大甲媽上轎典禮 強調防疫很重要

江啟臣（右）表示，大甲媽遶境是一年一度台中仍至整個台灣非常重要的宗教盛事。（記者歐素美攝）

江啟臣（右）表示，大甲媽遶境是一年一度台中仍至整個台灣非常重要的宗教盛事。（記者歐素美攝）

2020-06-11 19:45:51

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨立法院副院長蔡其昌及國民黨主席江啟臣，今天皆出席大甲鎮瀾宮媽祖起駕遶境的上轎典禮，兩人都希望在防疫的規定下，遶境可以圓滿順利。

立法院副院長蔡其昌表示，今天到鎮瀾宮，發現人還是非常的多，但相信廟方有做準備，例如他進廟時廟方即一再廣播，要求信眾進廟一定要戴口罩，所以他也遵照規定戴上口罩。

他說，鄉親、信徒都很虔誠、很熱情，在遶境過程裡面我們一定要遵守規定，像過去習慣很多人在遶境沿途會準備很多食物供信眾食用，現在要改成密閉包裝好的方式，這是很大的改變，遵照規定很重要，相信媽祖會保佑遵守規定的人，希望大家可以遵守規定，讓遶境過程順利和平。

江啟臣則說，本來遶境都在四月份，今年原本以為大概就取消了，但大家共同努力，政府、民間都在防疫上面很努力、也很配合，所以媽祖也暗中保佑大家，現在疫情比較紓緩了，在一定的規裡有意義的遶境，一方面感謝媽祖、二方面也讓大家有機會表達對媽祖的感謝。

江啟臣強調，這是一年一度，台中仍至整個台灣非常重要的宗教盛事，整個防疫條件要求下，我們把它辦圓滿，一方面讓宗教盛事可以進行，二方面讓民眾可以取得信仰上的慰藉，希望這個活動可以圓滿成功。

立法院副院長蔡其昌表示，大甲媽遶境期間，遵守防疫規定很重要。（記者歐素美攝）

立法院副院長蔡其昌表示，大甲媽遶境期間，遵守防疫規定很重要。（記者歐素美攝）

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