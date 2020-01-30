武漢肺炎》田中排完換彰化！ 又見口罩排隊搶購潮

彰化市一家口罩批發商開店營業，民眾得知消息，大排長龍前來搶購。（照片擷取自「彰化人大小事」臉書）

2020-01-30 17:06:08

〔記者林良哲／彰化報導〕繼彰化田中口罩觀光工廠大排長龍，口罩銷售一空暫停營業之後，今天上午彰化市一家口罩批發商新春首日開店營業，一下子又擁入大批人潮，人龍排了100多公尺，不到下午又搶購一空，店家關門貼出「今日已售完」公告，但還是有民眾不死心，站在鐵門旁呼喊店家，希望能買到口罩。

彰化縣田中鎮「華新口罩觀光工廠」在經歷多日的瘋狂排隊搶購潮，今天關廠盤點，明天將再開門營業，而且僅限500人，預料將會再發生搶購潮。

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而在今天上午，彰化市一家口罩批發商新春首日開店營業，有人在彰化的臉書社團張貼訊息，吸引大批人潮湧入，排隊人龍長達100多公尺，店家只好採取「限購」措施，希望讓人人都能買到，但不到下午，這家專賣店的口罩又搶購一空，店家只好關門並貼出「售完」公告。

雖然口罩賣光光，下午還有不少民眾開車或是騎機車前來，看見公告只好默然離開，但有人還是不死心，站在鐵門旁呼喊店家，希望能買到口罩。

店家表示，目前口罩都賣光了，實在無貨可出，只能先關門並向上游調貨，至於何時有貨？目前還不知道。

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口罩遭搶購一空之後，店家關門並貼出「售完」公告，但還是有民眾站在鐵門旁呼喊，希望能買到口罩。（記者林良哲攝）

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