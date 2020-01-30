為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》田中排完換彰化！ 又見口罩排隊搶購潮

彰化市一家口罩批發商開店營業，民眾得知消息，大排長龍前來搶購。（照片擷取自「彰化人大小事」臉書）

彰化市一家口罩批發商開店營業，民眾得知消息，大排長龍前來搶購。（照片擷取自「彰化人大小事」臉書）

2020-01-30 17:06:08

〔記者林良哲／彰化報導〕繼彰化田中口罩觀光工廠大排長龍，口罩銷售一空暫停營業之後，今天上午彰化市一家口罩批發商新春首日開店營業，一下子又擁入大批人潮，人龍排了100多公尺，不到下午又搶購一空，店家關門貼出「今日已售完」公告，但還是有民眾不死心，站在鐵門旁呼喊店家，希望能買到口罩。

彰化縣田中鎮「華新口罩觀光工廠」在經歷多日的瘋狂排隊搶購潮，今天關廠盤點，明天將再開門營業，而且僅限500人，預料將會再發生搶購潮。

而在今天上午，彰化市一家口罩批發商新春首日開店營業，有人在彰化的臉書社團張貼訊息，吸引大批人潮湧入，排隊人龍長達100多公尺，店家只好採取「限購」措施，希望讓人人都能買到，但不到下午，這家專賣店的口罩又搶購一空，店家只好關門並貼出「售完」公告。

雖然口罩賣光光，下午還有不少民眾開車或是騎機車前來，看見公告只好默然離開，但有人還是不死心，站在鐵門旁呼喊店家，希望能買到口罩。

店家表示，目前口罩都賣光了，實在無貨可出，只能先關門並向上游調貨，至於何時有貨？目前還不知道。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

口罩遭搶購一空之後，店家關門並貼出「售完」公告，但還是有民眾站在鐵門旁呼喊，希望能買到口罩。（記者林良哲攝）

口罩遭搶購一空之後，店家關門並貼出「售完」公告，但還是有民眾站在鐵門旁呼喊，希望能買到口罩。（記者林良哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台南工廠一開門就說缺貨 排隊買口罩民眾氣到報警
2020-01-30 16:40

台南工廠一開門就說缺貨 排隊買口罩民眾氣到報警
武漢肺炎》哄抬口罩售價 消保處：最高處2500萬罰款
2020-01-30 15:27

武漢肺炎》哄抬口罩售價 消保處：最高處2500萬罰款
紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成

紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成
武漢肺炎加上寒流 國道服務區提供口罩限量索取
2020-01-30 14:34

武漢肺炎加上寒流 國道服務區提供口罩限量索取
武漢肺炎》夠用就好！ 彰化佛心當鋪老闆 350個口罩發光光
2020-01-30 13:51

武漢肺炎》夠用就好！ 彰化佛心當鋪老闆 350個口罩發光光
桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛

桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛
武漢肺炎》年後民眾搶購口罩、耳溫槍... 業者無奈公告：麥擱問啊！
2020-01-30 12:54

武漢肺炎》年後民眾搶購口罩、耳溫槍... 業者無奈公告：麥擱問啊！
武漢肺炎》政院宣布每天徵購400萬片口罩 將統一價格
2020-01-30 12:36

武漢肺炎》政院宣布每天徵購400萬片口罩 將統一價格
生活今日熱門
2020-01-30 06:43

獨家》武漢肺炎疫情狂燒！亞洲最大遊輪撤出中國改來台灣

2020-01-30 07:55

彰化奇觀！4個月接連發生「三亂」

2020-01-29 20:15

武漢肺炎》彰化口罩工廠被搬空 口罩之亂明暫停一天

2020-01-30 12:43

武漢肺炎》與確診病例同班機男子鬧失蹤 彰縣衛生局開罰10萬

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播