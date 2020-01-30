武漢肺炎》哄抬口罩售價 消保處：最高處2500萬罰款

因應武漢肺炎，政府密切掌握口罩製造廠商生產及市場通路銷售情況，但民眾在預期心理影響搶購，仍造成部份賣場口罩缺貨。（記者方賓照攝）

2020-01-30 15:27:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕武漢肺炎疫情發燒，口罩成搶手貨，部分地區陸續傳出有哄抬售價情形，行政院消保處對此表示，全國消保官將持續稽查，若有哄抬售價、聯合行為等問題，將移送法務部及公平會，除了有刑責外，還有可能遭裁處最高2500萬罰款。

消保官指出，目前包括中央及地方22縣市的消保官，都已出動進行訪查，主要了解「口罩缺貨情形」、「口罩是否有哄抬售價」等狀況，而且會持續不間斷稽查，包括週六日，因為「防疫如作戰，沒有假期」。

請繼續往下閱讀...

在供貨部分，消保官說，前一段時間因為過年，工廠放假，口罩有不足情形能夠理解，但現在已經開工，供貨應該恢復穩定，若市面上仍有缺乏狀況，會即時向經濟部、疾管署等單位反映。

此外，民眾很關心的哄抬售價情形，消保官強調，為了避免有心人士大發「防疫財」，呼籲商家及民眾不必囤積口罩，保括政府都會釋出庫存、工廠也在趕工；若發現有聯合漲價、哄抬售價等情形，將會移交法務部及公平會處理。

依據相關法律，法務部的部分會涉及到刑法251條內容，意圖抬高價格，囤積民生必須物品不銷售，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。至於公平會的部分，則可能涉犯公平交易法，依囤積狀況、聯合行為規模，首次最重可罰5萬至到2500萬，未改善甚至可罰到5000萬。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法