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武漢肺炎》年後民眾搶購口罩、耳溫槍... 業者無奈公告：麥擱問啊！

連鎖藥局丁丁藥局大雅店，一早就有許多眾前往購買口罩或消毒水等用品。（記者歐素美攝）

連鎖藥局丁丁藥局大雅店，一早就有許多眾前往購買口罩或消毒水等用品。（記者歐素美攝）

2020-01-30 12:54:33

〔記者歐素美／台中報導〕春節假期結束，許多民眾一早就到連鎖藥局搶購口罩、耳溫槍、消毒水，以防範武漢肺炎，但有業者表示，因年前進貨都被一掃而空，開工第一天，物流尚未將貨品送到，致許多民眾買不到口罩，但詢問或電話不斷，部分業者無奈，只好在臉書粉絲網頁公告，希望民眾不要再問了！

丁丁藥局大雅店今天一早開門營業，就有許多民眾前往購買口罩，但口罩都賣完，只好在店前或桌子上張貼告示，甚至耳溫槍、消毒水等也都銷售一空，許多民眾轉而購買超電水，業者表示，超電水即鹼性電解水，也就是俗稱的乾洗手，可殺菌或病毒。

許多民眾前往購買消毒水或耳溫槍，有人是學校要開學了要用，有的則是因社團要辦活動，要給看表演的民眾使用，以防病毒。

丁丁藥局大雅店莊姓店長表示，因年前進貨的口罩等都被一掃而空，年後廠商剛開工，物流還未將貨品送到，才會出現民眾買不到口罩的情形，強調不是沒有貨，是物流還來不及送貨，這一兩天貨物應該就會配送到達。

不只丁丁藥局，另一家連鎖的大樹藥局也出現相同的情形，口罩、消毒水等也都缺貨，業者表示，這兩天物流配送到貨，民眾就可購買，但數量多少，還不知道。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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因消毒水等售罊，民眾轉而詢問超電水，藥局人員也幫忙向民眾說明超電水的功用。（記者歐素美攝）

因消毒水等售罊，民眾轉而詢問超電水，藥局人員也幫忙向民眾說明超電水的功用。（記者歐素美攝）

因詢問電話太多，藥局業者乾脆透過臉書公布相關訊息，希望民眾不要再問了。（擷取自臉書）

因詢問電話太多，藥局業者乾脆透過臉書公布相關訊息，希望民眾不要再問了。（擷取自臉書）

因詢問電話太多，藥局業者乾脆透過臉書公布相關訊息，希望民眾不要再問了。（擷取自臉書）

因詢問電話太多，藥局業者乾脆透過臉書公布相關訊息，希望民眾不要再問了。（擷取自臉書）

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