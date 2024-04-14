通靈少女國際版！紐西蘭女高中生參訪埔里媽祖廟 體驗宗教民俗文化

紐西蘭艾普森女子高中師生首次來台灣參訪學習，參觀埔里重要信仰中恒吉宮媽祖廟，體驗擲筊等宗教文化儀式。（記者佟振國攝）

2024/04/14 18:21

〔記者佟振國／南投報導〕擲筊、收驚超有趣！國立暨南國際大學的國際文教與比較教育學系協助紐西蘭艾普森女子文法學校師生，首度來台灣進行參訪學習，今天特別參觀南投縣埔里鎮重要信仰中心恒吉宮媽祖廟，讓初次體驗擲筊問事、收驚祈福等科儀、習俗的師生直呼好好玩！

位於紐西蘭奧克蘭市的艾普森女校是全紐西蘭最大的女子中學，同學都有修習中文，校方每年都會安排與中文相關的體驗遊程，這次主辦活動的該校語文部主任林佩宜是台灣人，特別促成首度來台進行15天的參訪學習，除了埔里、日月潭，還會造訪台中一中街、苗栗、淡水老街、台北故宮、101大樓等地，協請暨大國比系教授洪雯柔等師生協助接待，進行國民外交。

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暨大團隊今天上午先帶紐國師生前往埔里第三市場採買晚上自煮平民美食火鍋的食材，體驗在地民眾日常生活及台灣傳統市場，下午由文史工作者潘樵帶隊進行埔里走讀，參觀埔里重要信仰中心恒吉宮媽祖廟及孔子廟，解說其歷史與神明由來，並安排持香拜拜祈福、擲筊問事、抽籤解籤和收驚驅邪等儀式，讓首次體驗的師生無不感到新鮮有趣，對台灣宗教文化留下深刻印象。

台灣寺廟、民俗常見的「收驚」儀式，對來自紐西蘭的學生也是新奇體驗。（記者佟振國攝）

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