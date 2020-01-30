台南工廠一開門就說缺貨 排隊買口罩民眾氣到報警

康那香不織布觀光工廠原公告今日下午1點營運，不少民眾一早就前往排隊買口罩，未料營運時間一到卻未販售口罩，民眾與工作人員爆發口角，還報警協處。（讀者提供）

2020-01-30 16:40:15

〔記者王涵平／台南報導〕台南康那香不織布觀光工廠原公告今日下午1點營運，不少民眾一早就前往排隊買口罩，未料營運時間一到卻未販售口罩，民眾與工作人員爆發口角，還報警協處。業者表示，因盤點口罩缺貨而未販售。

專程從後壁區前往將軍區康那香觀光工廠排隊購買口罩的廖姓民眾表示，工廠昨日公告昨天下午及今天上午休息盤點，下午1點重新開門恢復營運，未料一到營運時間卻稱口罩缺貨沒有販售，引起民眾不滿，與工作人員爆發口角，不少民眾連兩天都沒買到，氣到報警。

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南市經濟發展局獲報後進行了解，指康那香不織布觀光工廠於1/30上午休館，進行月底例行盤點，1/29於官方FB公告休館時間與開館時間，但今日經盤點後於官方FB公告口罩已無庫存，且適逢上午口罩產線機器調整，無法即時生產供應下午販售，但觀光工廠其他商品如抗菌濕紙巾、衛生棉、尿布等仍可正常供貨，所以依照公告開館時間營運。

經發局表示，因口罩缺貨緣故而無法滿足消費者對口罩的需求，未來會請業者儘早公布說明，避免民眾撲空。

康那香董事長戴榮吉表示，2條產線投入開工，分別生產5萬片3D立體口罩及15萬片醫療平面口罩，預計一天可銷售20萬片口罩，後續會再加開1條產線，增加產能，相信產量足夠，且價格也不會調漲。

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康那香不織布觀光工廠原公告今日下午1點營運，不少民眾一早就前往排隊買口罩，未料營運時間一到卻未販售口罩，民眾與工作人員爆發口角，還報警協處。（讀者提供）

康那香不織布觀光工廠原公告今日下午1點營運，不少民眾一早就前往排隊買口罩，未料營運時間一到卻未販售口罩，民眾與工作人員爆發口角，還報警協處。（讀者提供）

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