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台科大、清木屋產學合作開發桌遊 「走遊朴子街」認識在地文史

台科大應用科技研究所教授侯惠澤（左）與清木屋負責人黃崇哲（右）合作開發桌遊。（記者林宜樟攝）

台科大應用科技研究所教授侯惠澤（左）與清木屋負責人黃崇哲（右）合作開發桌遊。（記者林宜樟攝）

2024/04/14 18:16

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由老醫館改造而成的文史據點嘉義縣朴子市「清木屋」，去年與台灣科技大學網路學習研究中心迷你教育遊戲設計團隊合作開發桌遊「走遊朴子街」桌遊及手機擴增實境遊戲「重逢朴子街」，引發遊客興趣，主動探索、認識當地文史、景點及美食，帶動觀光發展。

清木屋位於朴子市市東路，前身是公元1930年由日本醫師松浦保興建的朴子公醫院，1956年由黃清木買下開設「清木外科診所」，當時朴子少有外科醫師，患者割盲腸等手術都在此進行，1988年黃清木去世後，診所長年荒廢，2016年由孫子黃崇哲整修活化，成為知名醫療文史據點。

黃崇哲說，他從事教育訓練工作，自己也曾多次帶領遊客導覽朴子，因希望能讓民眾提升自主導覽興趣，與台科大應用科技研究所教授侯惠澤帶領的團隊合作開發遊戲，從討論、設計、繪製插畫、編排故事，耗費2年時間才完成。

侯惠澤說，因老家在朴子而有緣分與清木屋合作開發遊戲，遊戲卡片插畫還是由當地民眾繪製，今年3月推出，透過桌遊及網路擴增實境遊戲引發民眾興趣，認識朴子地理、人文風情，並實際到鄰近景點參觀或到市場吃美食；他建議先用遊戲卡片玩桌遊，瞭解當地文史資料後，再進行網路實境遊戲。

「走遊朴子街」桌遊，玩家可藉由安排不同旅人期待的行程，深入瞭解朴子歷史故事、文化遺產及特色美食；擴增實境遊戲「重逢朴子街」，讓玩家用手機跟著重返故鄉的老者置身於朴子的街道巷弄，找尋過去的記憶，實際感受城市風光。

體驗遊戲的遊客說，原本完全不認識朴子，透過桌遊認識水道頭、配天宮、東石郡役所等古蹟景點，還得知第一市場內有好吃的麻糬棟、春捲，會讓人想再次到訪，更深入瞭解朴子的歷史脈絡與文化。

黃崇哲說，期盼透過桌遊吸引更多的遊客到朴子，未來會不定期舉辦桌遊體驗活動，目標將此模式推廣到更多鄉鎮市，讓更多人有機會通過遊戲認識到各地的獨特魅力。

清木屋是少見的醫療文史據點。（記者林宜樟攝）

清木屋是少見的醫療文史據點。（記者林宜樟攝）

民眾進行桌遊。（記者林宜樟攝）

民眾進行桌遊。（記者林宜樟攝）

走遊朴子街桌遊。（記者林宜樟攝）

走遊朴子街桌遊。（記者林宜樟攝）

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