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武漢肺炎》中市府找到武漢返台男子 朗讀居家檢疫書

中市衛生局與警方下午找到趴趴跑的台幹，完成朗讀居家檢疫書等程序。（記者張瑞楨翻攝自爆廢公社）

中市衛生局與警方下午找到趴趴跑的台幹，完成朗讀居家檢疫書等程序。（記者張瑞楨翻攝自爆廢公社）

2020-01-26 18:43:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕在中國武漢工作（台幹）的台中市李姓男子的小兒子，24日從中國武漢「歷劫歸來」，到處趴趴走，到公園運動、到百貨公司購物，還跟親朋聚餐，今天上午警察、衛生人員組成的聯合防疫小組探視時，此人卻「不見了」，家人宣稱去購物，且他們拒絕訪視，防疫小組只能摸鼻子離去，今天下午4時左右，中市衛生局再度派員找他，已經找到人，並對他宣讀居家檢疫書，他可能擔心挨罰1萬至15萬元，答應不再趴趴走，願意配合居家檢疫。

住在台中市西屯區的李男於臉書高調撰文說，小兒子本月24日（除夕）中午，從武漢的顛沛流離搭車到江西省的南昌市，再搭乘飛機到台灣的桃園機場，從冠狀病毒疫區歷劫歸來，全家人都很高興能團圓，一起吃豬腳麵線，不過，讓民眾及網友恐慌的是，他們在家吃豬腳麵線之外，其子又去公園運動，還去逛百貨，今天上午9時許，聯合防疫小組登門拜訪，他卻「不見了」，家人也拒絕訪視，其父還宣稱，只是外出購物，很快回來，防疫小組等候約10分鐘，不見他返家，也只能摸著鼻子離開。

今天上午中央防疫有新規定，從疫區返台的人，縱使沒有發病，也必須自行實施14天的居家檢疫，如果不配合，將強制隔離或處罰，台中市衛生局才在今天下午3時許，再度會同警察與民政人員，再度去找此人，終於如願找到他，並完成朗讀「居家隔離書」，告知如果再到處趴趴走，嚴重違反居家檢疫，會處1萬元至15萬元罰鍰，此人也願意配合，終於完成這件個案的居家隔離程序。

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