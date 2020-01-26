武漢肺炎》武漢台幹台中趴趴走 盧秀燕：市民無須恐慌

台中市長盧秀燕對於武漢台幹趴趴走，於臉書回應「市民朋友無須恐慌」。（擷自盧秀燕臉書）

2020-01-26 17:35:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓男子的小兒子在中國武漢工作，24日從武漢「歷劫歸來」後，卻到處趴趴走，到西屯中央公園運動，到百貨公司購物，還跟親朋聚餐，今天上午警察探視時，這人竟還「不見了」，遲至下午3點左右，台中市衛生局再度派員找他，要對他宣讀居家檢疫書，外界抨擊台中市政府開設二級應變中心，卻對防疫態度顯得散漫，盧秀燕下午4點左右透過臉書說，已立即派員主動接觸此人，會列管並持續追蹤14天，市民朋友無須恐慌。

住在台中市西屯區的李男在臉書高調發文說，小兒子除夕中午，從武漢顛沛流離搭車到江西省的南昌市，再搭飛機回桃園機場，從冠狀病毒疫區歷劫歸來，全家人都很高興能團圓，一起吃豬腳麵線，不過武漢肺炎病毒的潛伏期又高達14天，這家人24日傍晚5點左右竟還到中央公園運動，25日有朋友拜訪，又跟朋友聚餐，還跑到百貨公司購物，絲毫不擔心潛伏期，也似乎不擔心自己恐帶病傳染別人，記者透過臉書聯繫李男，他沒有回應。

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台中市警局六分局西屯派出所、衛生局與民政局人員組成的聯合防疫小組，今天上午9點左右探訪時，這家人全都在，唯獨這名「歷劫歸來」的台幹「不見了」，其父李男宣稱兒子出門購物，拒絕訪視，兒子沒有發燒等發病症狀，趴趴走也沒有罰責，聯合防疫小組只能抄寫資料後離去。

中央今天上午已經指示各縣市政府，從疫區返台的人，縱使沒有發病，也必須自行實施14天居家檢疫，如果不配合，將強制隔離或處罰，台中市衛生局今天下午3點左右，才再度會同警察與民政人員去找當事人，準備宣讀「居家隔離書」，告知如果再趴趴走，會處1萬元至15萬元罰鍰。

市府對此個案態度一日三變，第一時間得知後，態度顯得軟弱，新聞局長黃國瑋強調，當事人沒有發燒咳嗽等發病跡象，礙於中央的規定，以及當事人拒絕訪視，只能用電話每日關心。

不過，今天下午3點左右，衛生局又再派人找人，衛生局長曾梓展說，中央對防疫有很嚴格的規定，不能逾越中央的規定，台中市政府是下午才收到中央的指示，因此，才能把這起個案從「居家關懷」提升至「居家檢疫」，這都是遵從中央指示辦理。

盧秀燕也於臉書發文說，「有關民眾自疫區返台過年個案，秀燕上午立即指派相關局處進行防疫整備與訪查，經過仔細確認，個案目前無發燒、咳嗽等武漢肺炎臨床症狀，已請該住戶做好居家隔離不得到處跑，我們會列管並持續追蹤14天，市民朋友無須恐慌」。

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