手搖店員列「4大奧客」 同行共鳴：百香果飲料要求去籽

一名自稱在飲料店上班的網友分享，他在飲料店遇過的4種最煩客人。示意圖。（資料照）

2024/07/08 19:32

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕從事服務業的人難免會遇到最討厭的奧客，一名自稱在飲料店上班的網友分享，他在飲料店遇過的4種最煩人奧客，貼文一出引起許多同行共鳴。

一名網友在Dcard以「手搖員工最煩的客人」為題發文，稱自己在飲料店上班，並列出4種自己最常遇到的奧客。第一種是愛說「我在其他分店都可以這樣」的客人，有的客人都會稱自己在別的分店可以免費拿取手提袋，或是用使用過的寶特瓶當作環保杯，讓原PO同事直言，這是「奧客慣用招數」。

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第二種為「說了稍等硬要直接點餐的客人」，有時店員忙碌時都會希望客人能夠稍等，但常有客人硬要直接點餐，讓原PO只能再三提醒，「麻煩等一下！」

第三種是「插隊的客人」，原PO表示，他都會先勸導客人乖乖排隊，但遇到硬要插隊的人，都會直接跳過他點餐，甚至還遇過不想排隊而生氣走掉的。

第四種為「提出亂七八糟要求的客人」，原PO分享自己曾遇到有人拿出10個環保杯，要求原PO先洗過再裝飲料，或是提出「去冰加3顆冰塊」、「鮮奶茶奶多」等不合理的要求，讓原PO氣炸，「這麼多要求不會自己做喔」。

貼文曝光後，引起許多同行共鳴，「遇過百香果飲料要求去籽」、「結完帳才說要用環保杯or折價券or載具的」、「第一個我之前在藥妝店上班也常常遇到。我直接跟客人說請問是哪家店呢？公司不允許的事情我幫您檢舉，客人就閉嘴了」、「還有只是路過沒消費，來要冰塊或水的人。要喝水不會去超商買」、「遇過打烊鐵門拉剩一個縫還鑽進來想點飲料的客人」、「還有那種點完之後也付錢了，拿到飲料後才說他要幾杯，真的在付錢時沒有察覺到嗎」。

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