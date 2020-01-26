武漢肺炎》湖北返台一律居家隔離14天 違者強制隔離

中央流行疫情指揮中心今天上午召開嚴重特殊傳染性肺炎記者會。（記者吳欣恬攝）

2020-01-26 12:38:12

〔記者吳欣恬／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，台灣已確診3例境外移入個案，其中1例為50多歲男台商，一度隱瞞發病後曾到高雄市苓雅區金巴黎舞廳（店面招牌：金芭黎）。中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布，將升高防疫因應範圍和強度，自中國湖北返台者一律須居家隔離14天，違者將強制隔離並重懲。

中央流行疫情指揮中心今天上午召開嚴重特殊傳染性肺炎記者會，衛福部長陳時中指出，今天起，國人自中國湖北返國以及和確診個案有接觸者都須居家隔離14天，違者將強制隔離，地點已備妥，並將予以重懲。而自中國其他地區返國者都要接受關懷訪視，外出須主動通報。中國籍配偶比照辦理。

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陳時中表示，對於中國人，湖北人士一律不准入台，來自其他地區的觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢等暫緩受理，而防疫交流、人道就醫、專業交流之駐點服務則進行個案審查。已發入台許可證這推遲來台。中國學生除了學位生以外一律停止，學位生暫緩入台14天，14天後再視情況。自中國來台的商務交流人士須配合自主健康管理14天。

陳時中強調，配合防疫，利人利己；不配合防疫，害人害己，且有刑責和罰鍰，一定予以嚴懲。

依據傳染病防治法第43條「傳染病或疑似傳染病病人及相關人員對於前項之檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙」，違者處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰；第62條如因「不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者」，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣50萬元以下罰金。

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