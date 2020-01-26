武漢返台趴趴走有罰責！ 害人染病最重關3年

中國武漢肺炎疫情蔓延，國人也提高警覺戴上口罩自我保護，但台中有一名男子的兒子從武漢返台，未做好防疫措施還高調的趴趴走，法務部指出這樣的行為恐違反傳染病防治法，不僅僅只有行政罰，最重還可能要面對3年的刑事責任。（記者陳志曲攝）

2020-01-26 17:28:51

〔記者黃捷／台北報導〕台中市李姓男子的兒子前天從武漢歸台，卻到處趴趴走，還拒絕台中市衛生局訪視。台中市新聞局表示礙於中央法規限制，沒有罰責可處分，對此法務部駁斥，李男兒子的行為恐違反傳染病防治法，不僅僅只有行政罰，最重還可能要面對3年的刑事責任。

法務部指出，傳染病防治法第36條規定，民眾於傳染病發生或有發生之虞時，應配合接受主管機關檢查、治療、預防接種或其他防疫、檢疫措施，違者可處3000元至1萬5000千元罰鍰；另依第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人及相關人員對於地方主管機關之檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙，否則可處6萬元至30萬元罰鍰。

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同時，第48條也規定，主管機關對於曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者，得予以留驗；必要時，並得令遷入指定之處所檢查、施行預防接種、投藥、指定特定區域實施管制或隔離等必要處置，違反命令者可處6萬元至30萬元以下罰鍰。

法務部並說，除了行政罰，第61條至第63條規定，對於徵用之防疫物資，有囤積、哄抬物價等行為且情節重大者，處3年以下徒刑、拘役或50萬元以下罰金；明知自己罹患指定傳染病，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處3年以下徒刑、拘役或50萬元以下罰金；散播傳染病流行疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科300萬元以下罰金。

法務部表示，若違反上開規定，檢警機關均會主動依法嚴辦，呼籲民眾勿心存僥倖，應全力配合政府防疫措施；值此防止武漢肺炎蔓延的非常時期，全體國民應共同配合防疫，自我防護並全力遵照衛生主管機關相關防疫處置，避免疫情擴散。

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