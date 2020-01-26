武漢肺炎》鬆口氣！金芭黎舞廳小姐 初驗為陰性

衛福部傳染病防治醫療網指揮官張上淳（右）和感染症醫學會理事長黃立民（左）說明武漢肺炎。（記者吳欣恬攝）

2020-01-26 15:12:49

〔記者吳欣恬／台北報導〕針對中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎，中央流行疫情指揮中心統計，我國昨（25）日新增92例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，無新增確診病例，至於金巴黎舞廳（店面招牌：金芭黎）小姐有症狀，經通報初驗為陰性。醫師指出，台灣未來要完全沒有社區感染不太可能，目標是即使發生也不要蔓延，盡快控制。

目前國內累計通報283名個案，含3名確診、124名已排除、156名隔離檢驗中（53名初驗陰性、其餘仍待檢驗）。

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3名確診個案持續收治醫院負壓隔離病房，其中首例個案密切接觸者46人中，2人有症狀已通報；1月24日公布的2名確診個案共139名接觸者中，其中金巴黎舞廳（店面招牌：金芭黎）小姐有症狀，經通報初驗為陰性。

陳時中表示，台灣目前沒有社區感染，不用太刻意，有呼吸道症狀或發燒、慢性病患者一定要戴口罩，密閉、擁擠不通風的地方也要戴口罩，做好自我防護，不用恐慌，不用影響日常生活。

感染症醫學會理事長黃立民指出，民眾要消毒環境的話，70％的酒精就可以，乾洗手也有殺病毒的效果。

對於台灣未來疫情發展，黃立民認為還有待觀察。他指出，中國未來一、兩個月疫情不會那麼快下來，會維持在高檔，甚至爬坡，中國疫情會影響周邊國家的疫情，因此台灣現在春節就是第一波挑戰，很多人要回來，這波能做得多好就是關鍵，如果能夠在這波做好，體系能維持下去，預期未來可能好幾個月都要繼續應付從中國進來的病毒。

黃立民進一步表示，台灣要完全不會有社區感染是不容易的事，我們的目標是即使有社區感染也不要蔓延，也不要進入醫院變群聚，盡快控制下來，這是我們的目標。

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