馬蘭部落年祭「青年之父」飲酒考驗 每人需喝1.5瓶米酒

老人家們對受試者品頭論足，幫手愈多或喝太慢都會被怪罪。（記者劉人瑋攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/07/08 18:07

〔記者劉人瑋／台東報導〕馬蘭部落年祭進行到第2天，今年「新站隊」晉升「青年之父」，帶領著青年階級進行部落事務以及明日的海祭，但在此之前必需要進行飲酒考驗，每人需喝下1碗，等同1.5瓶米酒，有人氣定神閒，有的則是在家族的協助下面部扭曲的喝完，光從表情就覺得十分痛苦。

本應叫「拉新站」的新站隊，是在階級成立之時，依當年大事、台東車站新站建立而命名，年齡層約為48歲，該階層從去年第一次進行如此考驗，今年為第二年，照規定首次測驗需單刀赴約、獨自喝完，今年則可找親友協助，今天參加的約十餘人左右，需在耆老面前喝完。

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族人表示，最好是一口氣喝完，「因為實在很難喝，有人提議改成啤酒立即被老人家罵『是讓你喝高興的嗎？當年我們也是這樣過來的』」。

在2位族人協助下，盛起滿滿一碗米酒仰頭飲下，但為求徹底考驗，兩旁協助人員會各持一碗，將受試者嘴角流下的酒水全數接下，「手中那碗喝完，流出來的也要喝光」。

有受試者氣定神閒走入會場，眾人一陣哄笑「酒鬼！」、「酒神來了」，見他舉手之間，端碗、仰頭一氣「喝」成，飲畢起身又向耆老、四周躬身致意，在一陣大笑與喝彩中離去。有受試者則是喝到一臉痛苦，此時表弟小跑步救援，2人在痛苦中喝完，一樣獲得掌聲，為2人同甘共苦的表現表示敬佩。

族人表示，這樣的「酒測」是考驗酒品和酒量，「可以跑到外面吐，不能在大家面前倒下或嘔吐，更不能失態」，愈多親人、朋友的人愈是輕鬆，要成為「青年之父」領導年輕人並分配獵物、接受供養都需經此關。有人在受試後立即大量服用部落解酒方苦瓜葉湯，族人表示，喝完還需要跳舞、進行儀式，飲酒不過是考驗的第一步，需快速保持清醒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

親戚朋友多，受試者就輕鬆多了，但老人家會生氣表示「他（受試者）都沒喝到！留多一點給他」（記者劉人瑋攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台東市長陳銘風本來不打算跟進，但為和族人拉近距離，帶著幫手喝完一碗。（記者劉人瑋攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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