武漢肺炎》武漢「歷劫歸來」趴趴走 警訪視「人不見了」…

台中市警局六分局與衛生、民政人員探視李家，發現從武漢返台的當事人「不見了」，其父宣稱去購物。（記者張瑞楨翻攝）

2020-01-26 15:07:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓男子的小兒子24日從武漢歸台，李男在臉書上高調撰文，其子「歷劫歸來」，全家團圓吃豬腳麵線，還一起到西屯中央公園運動，到百貨公司購物，引發民眾恐慌，台中市警局六分局西屯派出所今天會同衛生人員訪視時，李家全家都在，唯獨從武漢「歷劫歸來」的兒子「不見了」，其父宣稱只是短暫外出購物，警方略為等候，但10分鐘左右，仍不見他返家，警方抄完資料後離去。

住在台中市西屯區的李男於臉書高調撰文說，小兒子本月24日（除夕）中午，從武漢的顛沛流離搭車到江西省的南昌市，再搭乘飛機到台灣的桃園機場，從冠狀病毒疫區歷劫歸來，全家人都很高興能團圓，一起吃豬腳麵線。不過，讓民眾及網友恐慌的是，他們不是只有在家吃豬腳麵線，武漢肺炎病毒的潛伏期又高達14天，這家人竟然於24日傍晚5點左右到中央公園運動，25日有朋友拜訪，又跟朋友一起聚餐，絲毫不擔心武漢肺炎病毒有最長14天的潛伏，也似乎不擔心自己帶病傳染別人，記者透過臉書聯繫李男，他沒有回應。

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西屯所員警與中市衛生局、民政局組成的聯合防疫小組，今天上午探視這家人，全家都在，卻不見從武漢「歷劫歸來」的小兒子。對於「人不見了」，李男說，小兒子剛好外出購物，很快就會回來，而且，進入台灣時，於桃園機場有向防疫人員通報，「有做登記」，目前一家人都沒有發燒等症狀，員警與防疫人員等候約10分鐘，仍不見李男蹤跡，也就只能離去，警方強調，將配合衛生局人員進一步處置。

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