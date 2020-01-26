武漢肺炎》兒子從武漢「歷劫歸來」 高調宴客在台中趴趴走

網友今天於臉書通報，李男兒子從武漢疫區返台，聚餐趴趴跑的擷圖。（記者張瑞楨翻攝自爆廢公社）

2020-01-26 12:35:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓男子的兒子，本月24日從武漢歸台，李男相當高興，不但在臉書上發文，其子「歷劫歸來」，全家團圓吃豬腳麵線的畫面，還一起到中市西屯區的中央公園閒晃，此舉引發恐慌，不過，記者今天上午撥打衛生局長、副局長等人，包括行動電話或辦公室電話，全都關機或無人接聽，此家庭是否需隔離觀察，或有無相關規範，衛生局人員是否已經處置，目前仍不詳。

李男於臉書撰文，指他的小兒子本月24日（除夕）中午，從武漢的顛沛流離搭車到江西省的南昌市，再搭乘飛機到台灣的桃園機場，從冠狀病毒疫區歷劫歸來，全家人都很高興能團圓，一起吃豬腳麵線，不過，讓民眾網友恐慌的是，他們不是只有在家吃豬腳麵線，武漢肺炎病毒的潛伏期又高達14天，這家人竟然於24日傍晚5時許，到中央公園運動，25日有朋友拜訪，又跟朋友一起聚餐，絲毫不擔心武漢肺炎病毒有最長14天的潛伏，也似乎不擔心自己帶病傳染別人，記者透過臉書聯繫李男，他沒有回應。

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網友將李男的臉書「證據」轉貼，且主動向中市政府通報，不過，台中市長盧秀燕雖已經於本月22日宣布，台灣首傳武漢肺炎確定病列，台中市率先開設二級應變中心，且台中市政府衛生局長曾梓展取消原訂春節旅遊行程，留守台中全力防疫，但記者撥打局長及兩位副局長行動電話，皆無人接聽，或電話關機，辦公室電話亦無人接聽，只能致電給新聞局局長黃國瑋，請新聞局代為聯繫防疫主管應變。

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李男其子於24日從武漢返回台灣，隨即全家到台中市的中央公園打球。（記者張瑞楨翻攝自爆廢公社）

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