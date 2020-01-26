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沒有罰責！武漢返台趴趴跑 男子拒絕台中市府訪視

李男的小兒子從疫區返台，卻到公園運動，還跟朋友聚餐，引發市民恐慌。（記者張瑞楨翻攝自爆廢公社）

李男的小兒子從疫區返台，卻到公園運動，還跟朋友聚餐，引發市民恐慌。（記者張瑞楨翻攝自爆廢公社）

2020-01-26 12:50:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓男子的兒子，本月24日從武漢歸台，不但沒有自我隔離檢疫，還到處趴趴跑，到公園運動並與朋友聚餐，引發民眾恐慌，台中市衛生局今天上午找到這家人，他們卻拒絕訪視，只願意跟中市政府組成的聯合防疫小組電話聯繫，台中市新聞局長黃國瑋說，礙於中央法規限制，市府無法介入規範，目前對方僅接受每日電話關心，並已提醒自主隔離與觀察是否有臨床症狀，黃國瑋強調，如這家人還是到處趴趴跑，沒有罰責可以處分，這是中央的法規限制。

李男的小兒子本月24日（除夕）中午前，從武漢疫區返回台灣，李男相當高興，高調的在臉書上撰文，指兒子「歷劫歸來」，從武漢的顛沛流離搭車到江西省的南昌市，再搭乘飛機到台灣的桃園機場，從冠狀病毒疫區歸來，全家人都很高興能團圓，一起吃豬腳麵線，24日當天還到台中市中央公園打球，昨天並與朋友聚餐。

上述行為引發恐慌，網友擔心他們沒有自我隔離檢疫，反而到處跑的行為，將引發台灣疫情劫難，台中市新聞局長黃國瑋表示，目前已組成由警察、民政和衛生局組成的跨局處 的小組，原本預定主動前往關心，但被李男拒絕，李男僅接受電話詢問，礙於中央法規限制，市府無法介入規範，目前對方僅接受每日電話關心，並已提醒自主隔離與觀察是否有臨床症狀，中市府也會持續掌握最新的防疫情形，也提醒民眾，出入公開場所需要配戴口罩，加強防疫工作。

黃國瑋強調，如果李男的兒子還是繼續趴趴跑，中市政府並沒有罰責可以處分，這是受到中央法規的限制，依據中央法規的處理程序，如果從疫區回來，沒有出現發燒等感染症狀，僅能夠過民政系統關懷14天。

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