前竹縣美女議員鄭昱芸與律師小王同睡 夫返家當場撞見

前新竹縣議員鄭昱芸。（資料照）

2024/06/04 17:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕無黨籍前新竹縣議員鄭昱芸被先生李男拍到，在家中與律師趙忠源共臥於臥室床上，憤而對二人連帶求償2百萬元，儘管二人都聲稱沒有發生什麼事，但新竹地院認定二人侵害配偶權情節重大，判連帶賠償40萬元。

結婚14年育有一女的李姓博士說，去年朋友告知鄭昱芸在外跟趙忠源甚為親近、時常一同進出，鄭女說趙是法律諮詢合作律師，要他別多想，並認為他不信任妻子，因此辱罵他。事後鄭女多次提離婚，趙男在芎林鄉廣福宮前毫不避諱告訴他，現與鄭女交往、要他趕快簽字離婚，讓他甚感痛心。

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2月22日早上他臨時回家，赫然發現趙忠源與鄭女同床共枕於臥室床上，當時趙下半身幾乎裸體，且腿部跨在鄭女身上，憤而對二人連帶求償2百萬元。

趙男則說，事發前鄭昱芸即數次提及遭家暴，問他是否可以提離婚訴訟，他協助釐清離婚相關證據資料，當時鄭女問他是否可以去幫忙搬東西，順道整理家中資料，後來眼見時間已晚，休息過程中「一時鬼迷心竅」，見鄭女床上有三條棉被，便用其中一條作阻隔，他自己睡在另一邊。又因睡前小便時滴到褲管，故於棉被中將褲子脫下僅著短褲。嗣後李男突然進入拍照，他立刻解釋當天鄭女生理期，兩人並未發生任何事。

鄭女說當時因為生理期很睏就先睡，不知道二人為什麼會睡在同一張床上。她並沒有做出任何踰矩的事情，任何肢體接觸都沒有。

法官調查，二人共臥於臥室床上，有照片為證，趙忠源露出大腿在鄭女身邊，如同熱戀中情侶或夫妻關係，已逾越一般社交行為分際，趙忠源明知鄭昱芸為有配偶之人，仍有此親密行為，足以破壞他人婚姻、侵害配偶權且情節重大，最後判二人需連帶賠償40萬元。

鄭昱芸因詐領助理費21萬元，高院判3年8月、褫奪公權2年定讞。4月申請提前報到入獄服刑。 鄭昱芸為芎林鄉唯一一席議員，曾任芎林鄉民代表，台大政研所畢業，曾任工研院研究員、財經記者、鄭姓宗親會會長、芎林鄉地方發展協會理事長等。

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