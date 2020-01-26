防堵疫情！高雄金芭黎舞廳關門2天、今全面消毒

高雄金芭黎舞初一、初二停業，全面消毒。（記者王榮祥攝）

2020-01-26 12:06:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕50多歲台商感染武漢肺炎確診前跑去舞廳，還疑似傳染給舞小姐？遭波及的高雄金芭黎舞廳昨、今兩天主動停業，今更緊急找來廠商做全面消毒，強調會等情況穩定後，再評估何時開張。

舞廳幹部同時指出，疑似被感染的舞小姐第一階段檢查沒問題，但還需做第二階段篩檢；舞廳除消毒外，未來也會對所有進場客人進行體溫量測（耳溫槍），並要求戴口罩與使用酒精洗手，若不配合、將不會同意入內消費。

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中央確診50多歲男台商，感染嚴重特殊傳染性肺炎，該台商是在23日赴高雄某耳鼻喉科診所就醫時，被通報為疑似病例，但台商直至確診前，都未說他曾在22日去過金芭黎舞廳，直至昨凌晨一名金芭黎舞小姐出現喉嚨癢等疑似發病症狀，致電這名台商，台商回「我得武漢肺炎了」，舞小姐嚇到致電向高市衛生局通報、隨即被隔離。

高市衛生局追查，這名台商去舞廳時，當時舞廳內客人與服務人員約有70人，連同其家人與其返台後曾就醫大型醫院皮膚科、耳鼻喉科，至少有80多人被列冊需進行健康追蹤，而這名舞小姐被這名台商害到年初一凌晨被收治進隔離負壓病房與家人分離，而舞小姐是否染武漢肺炎。

金芭黎舞廳今一早即展開全面消毒，並開放媒體入內，衛生局也派員到場了解；舞廳幹部初步了解，台商當時是一個人來，大半時間在舞池，只點了一位小姐，消息曝光後，衛生局昨已派員到舞廳對其他舞小姐進行初步篩檢，目前都沒異狀。

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消毒人員在舞池周遭噴灑消毒水。（記者王榮祥攝）

消毒人員進入每間包廂消毒。（記者王榮祥攝）

消毒人員對入口周遭噴灑消毒水。（記者王榮祥攝）

高雄金芭黎舞廳遭染上武漢肺炎的台商亂入，停業兩天全面消毒。（記者王榮祥攝）

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