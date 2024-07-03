暑假衝國境之南？台灣好行「墾丁機場快線」 嗶一下只要半價

台灣好行「9117B墾丁機場快線」從小港機場後進入屏東，第一站是東琉碼頭，終點則是墾丁小灣。（記者陳彥廷攝）

2024/07/03 23:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東國旅熱點墾丁、小琉球受出國潮影響，今年上半年觀光差強人意，為反向引進國際旅客，屏東縣政府與公路局、觀光署攜手打造新的台灣好行「9117B」墾丁機場快線，從高雄自立站發車經高雄火車站後赴小港機場，接著直奔屏東首站東琉碼頭站，暑假試營運期電子支付更直接半價。

東港1名民宿業者指出，小港國際機場吐吞量原本就較少，而且沒有直達屏東的台灣好行，自由行國際客大部分從高鐵左營站前來，由小港機場再進入屏東的比例低，屢向主管機關建議小港機場也應該設台灣好行站點，拉抬觀光，讓國際客進入南台灣設立灘頭堡。

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屏東縣政府指出，從高雄火車站經小港機場到墾丁的既有路線，多達100多站，對觀光路線而言不是首選，加上希望從小港機場培養直接進入屏東旅遊的生態鏈，因此和觀光局、公路局推動新的台灣好行路線「墾丁機場快線」，從第一站自立站發車後，只停靠建國站（高雄火車站）、高雄國際航空站、東琉線碼頭站、東港轉運站、枋寮站、車城農會、海生館轉乘站、恆春轉運站、南灣、墾丁牌樓、墾丁派出所及小灣站共13站，大幅縮減停等時間。

此外，票價更是「打到骨折」，屏縣府說，墾丁快線、大鵬灣琉球線及新的墾丁機場快線到明年8月底期間，刷悠遊卡、一卡通、LINE Pay、icash2.0等電子票證車資只要半價，是現金購買的9折再半價，「跳蛙公車」站點少，各站間旅程時間大幅減少，更為便利。

屏縣府指出，電子票證搭車「9折再半價」，便宜又實惠，之前黑鮪季時，意外發現吸引不少高雄人搭墾丁快線或大鵬灣琉球線，來東港大啖黑鮪魚，墾丁機場快線目前同樣觀察到有這個現象，期盼在暑假期間打出知名度，在未來成為高屏沿海的重要運輸路線。

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