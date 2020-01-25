武漢肺炎》舞小姐自疑中鏢嚇到通報 揭穿台商隱匿去過舞廳

確診感染中國武漢肺炎的台商隱匿曾去過金芭黎舞廳，一名舞小姐自覺出現呼吸困難等疑似症狀，嚇得趕緊向衛生單位通報，高雄市衛生局才查出台商隱匿活動史及接觸史。（資料照）

2020-01-25 18:30:08

〔記者方志賢／高雄報導〕一名50多歲男台商昨天確診感染中國武漢肺炎，他是23日晚間到高雄某耳鼻喉科診所就醫時被通報為疑似病例，但他確診後並未吐露曾到金芭黎舞廳，直到今天凌晨3點，一名金芭黎舞小姐自覺呼吸困難等疑似症狀，致電台商，才得知他感染武漢肺炎，舞小姐嚇得趕緊向衛生單位通報，衛生局也才查出台商隱匿活動史及接觸史，重罰他30萬元罰鍰。

高雄市衛生局表示，這名台商住在左營區，1月20日在中國武漢時出現呼吸道症狀，在當地就醫吃藥，隔天21日晚間6點多從武漢搭機抵達高雄小港機場，晚間7點半到8點許，從小港機場站搭高雄捷運到巨蛋站下車。

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衛生局指出，這名台商22日下午到高雄某醫院皮膚科掛診，下午4點到6點與朋友一同到金芭黎舞廳，23日他到左營某耳鼻喉科診所就醫，才告知醫師曾去過武漢，醫師有警覺通報，這名台商才被安排住進負壓隔離病房。

這名台商住進負壓隔離病房，24日檢驗確診感染武漢肺炎，但對於防疫人員詢問他的活動史，都未說出曾去過金芭黎舞廳與某醫院皮膚科，直到今天一名舞小姐主動通報，他才坦承。

衛生局說，這名金芭黎舞小姐是22日下午與台商接觸，他曾告訴她剛從武漢回來，今凌晨3點多，舞小姐自覺呼吸困難、輕微咳嗽等疑似症狀，就致電給台商，台商回「我得武漢肺炎了」，舞小姐嚇得趕緊通報衛生單位，隨後也被住進隔離病房，等待檢驗結果。

衛生局表示，台商告訴防疫人員他搭機及捷運都有戴口罩，不過21日晚間7點半到8點許，市民若曾他捷運從小港機場站到巨蛋站，若出現相關症狀，就醫時仍需要醫師主動提及這段活動史。

衛生局指出，當時舞廳客人及台商朋友合計約20人、舞廳員工40多人，合計約70人。另外台商5名家人、到耳鼻喉科診所接觸6人、醫院皮膚科接觸3人，總計列管84人，需進行為期14天健康追蹤。

高雄市衛生局強調，台商安排隔離就醫後，沒有如實配合疫調且未詳實告知活動史、密切接觸者及同住接觸者人數。其行為恐造成防疫漏洞，將依違反傳染病防治法，重罰30萬元罰鍰。

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