武漢肺炎》中客團在台仍有359團6511人 觀光局：最晚1月底全數離境

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心說明在台的中客團情形。（記者林惠琴攝）

2020-01-25 16:05:41

〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒疫情延燒全球，台灣也已累計確診3例，其中1例為跟團來台旅遊的武漢中客，交通部觀光局組長劉士銘今日在嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心記者會表示，目前在台中客團共計359團、6511人，預計最晚於1月底前全數安排離境。

劉士銘表示，目前在台的中客團共有359團、6511人，已經與旅行社洽詢，協助安排相關旅客盡快離境事宜，預計最晚1月底前全數安排離境。

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劉士銘指出，其中，確診女性中客同團旅客、共計17名，均有請導遊持續注意團員健康狀況，並安排於今日離境；至於稍早傳出航空公司拒載一事，已經順利解決。其他仍在台武漢團尚有4團、56人，在台湖北團尚有4團、63人。

指揮中心監測應變官莊人祥說明，以確診女性中客的團體為例，就是早晚各量一次體溫，在傍晚量體溫發現有發燒情形，就立刻戴口罩就醫，目前為止，該團已停止行程。

外界也關注在被困在武漢的台商如何返台？莊人祥強調，有持續透過海基會與陸委會聯繫中，但細節要與陸委會確認。

指揮中心提醒，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人多擁擠的公共場所等習慣；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，要在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，則請戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

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