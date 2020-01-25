武漢肺炎》團員染疫武漢團被要求提早離台 一度與媒體衝突

25日下午17名中國來台武漢團提前結束行程搭乘班機返回廣州，觀光局要求該團提前4天結束行程，主因是其中一名女團員確認感染武漢肺炎，昨在桃園機場該團少數團員因媒體拍攝引發情緒些許失控，與現場媒體發生衝突。（記者姚介修攝）

2020-01-25 13:20:29

〔記者姚介修／桃園機場報導〕25日下午17名中國來台武漢團提前結束行程搭乘班機返回廣州，觀光局要求該團提前4天結束行程，主因是其中一名女團員確認感染武漢肺炎，昨在桃園機場該團少數團員因媒體拍攝引發情緒些許失控，與現場媒體發生衝突。

25日下午17名中國來台武漢團提前結束行程搭乘班機返回廣州，觀光局要求該團提前4天結束行程，主因是其中一名女團員確認感染武漢肺炎，昨在桃園機場該團少數團員因媒體拍攝引發情緒些許失控，與現場媒體發生衝突。（記者姚介修攝）

由於昨天（24日）確認新增2起感染武漢肺炎病例，其中一名50多歲女團員，該團原本計畫28日離台，觀光局要求提前於今（25日）離開台灣，感染武漢肺炎女團員則仍留在台灣留院觀察治療。

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25日下午17名中國來台武漢團提前結束行程搭乘班機返回廣州，觀光局要求該團提前4天結束行程，主因是其中一名女團員確認感染武漢肺炎，昨在桃園機場該團少數團員因媒體拍攝引發情緒些許失控，與現場媒體發生衝突。（記者姚介修攝）

由於現場有媒體採訪也引發該團少數團員情緒不滿，大聲咆哮制止拍攝，還有抓拿攝影機動作，現場觀光局機場主任也拜託媒體不要再行拍攝，最後帶該團離開現場前往餐廳用餐。據現場人員表示，提前結束行程，團員也不是故意染病，出發時全部的人都完全正常，大過年高興出遊卻敗興而歸，他們也千百個不願意。

25日下午17名中國來台武漢團提前結束行程搭乘班機返回廣州，觀光局要求該團提前4天結束行程，主因是其中一名女團員確認感染武漢肺炎，昨在桃園機場該團少數團員因媒體拍攝引發情緒些許失控，與現場媒體發生衝突。（記者姚介修攝）

觀光局為配合防疫需求，協調受感染女團員之團體共17人提早離境，最後安排中國籍航空將該團旅客載返中國，原本確診感染武漢肺炎女團客的先生留在台灣，最後還是隨團先行離境，根據觀光局資料顯示，目前仍在台灣旅遊的湖北團共有9團有136人，武漢團5團有73人。（13:50更新）

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25日下午17名中國來台武漢團提前結束行程搭乘班機返回廣州，觀光局要求該團提前4天結束行程，主因是其中一名女團員確認感染武漢肺炎，昨在桃園機場該團少數團員因媒體拍攝引發情緒些許失控，與現場媒體發生衝突。（記者姚介修攝）

25日下午17名中國來台武漢團提前結束行程搭乘班機返回廣州，觀光局要求該團提前4天結束行程，主因是其中一名女團員確認感染武漢肺炎，昨在桃園機場該團少數團員因媒體拍攝引發情緒些許失控，與現場媒體發生衝突。（記者姚介修攝）

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