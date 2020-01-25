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武漢肺炎》旅遊疫情三級警告擴大為湖北全省 其他省市升至二級

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心表示，提升中國旅遊疫情建議等級。（記者林惠琴攝）

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心表示，提升中國旅遊疫情建議等級。（記者林惠琴攝）

2020-01-25 16:00:19

〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎已破千例，台灣也已有3例確診病例，我國嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心今日表示，旅遊疫情建議等級第三級警告（Warning）從原本武漢市擴大到整個湖北省，其他中國省市則提升至第二級警示（Alert）。

指揮中心指出，根據中國疾控中心通報資料，中國截至1月24日，累計1287例新型冠狀病毒肺炎，其中237例重症，41例死亡，31省市區（不含港澳特別政區）中，30省市區有確診或疑似病例；累計密切接觸者1萬5197人，追蹤中1萬3967人。目前僅剩西藏自治區無確診或疑似病例。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，基於中國各省分皆持續出現病例，尤其湖北省其他縣市病例數也急遽增加，且世界衛生組織已表示病毒具人傳人能力，感染風險增加，因此今日起旅遊疫情建議第三級警告從武漢市擴大為湖北省，請民眾避免至當地所有非必要旅遊；中國其他各省市則提升至第二級警示，至當地應採取加強防護措施。

其他國家及地區也已累計31例確診，分布於12國，累計包含泰國及香港各5例，新加坡、馬來西亞及法國各3例，日本、韓國、澳門、越南及美國各2例、尼泊爾及澳洲各1例。

莊人祥也提及，因應疫情，今日再度擴大通報定義，從原本只限武漢擴增為只要14天內有湖北省旅遊史，並出現發燒或呼吸道感染者，或是14天內有中國旅遊史、不含港澳，並出現肺炎者，均需要通報主管機關。

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