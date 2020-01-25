1/22曾去高雄金巴黎舞廳注意！ 確診男台商到此未戴口罩

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心說明最新進度。（記者林惠琴攝）

2020-01-25 14:51:37

〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒疫情煞不住，全球病例已破千例，台灣也已有3例確診病例，我國嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心今日表示，確診男台商有一段在高雄市舞廳的活動史，接觸者較無法掌握，呼籲有相關活動史的民眾，若有出現疑似症狀，盡快撥打防疫專線1922與衛生單位聯繫。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，截至目前為止，國內已通報193名嚴重特殊傳染性肺炎個案，其中3名確診，64名已排除、126名隔離檢驗中。

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莊人祥指出，目前3例確診個案，持續於醫院負壓隔離病房治療中，也已經沒有發燒的情況，只有首例台籍女性仍有低流量的氧氣使用，但狀況均屬於穩定。

至於接觸者，莊人祥提到，目前首例確診個案46名接觸者中，其中1名接觸者出現發燒症狀就醫，其餘2名確診個案，目前已匡列密切接觸者102名，接觸者持續調查追蹤，並無異常。

不過，莊人祥也說明，在3例確診個案中，有1例男性台商有一段活動史的接觸者較無法掌握，為1月22日下午4點至6點曾出入高雄市苓雅區金巴黎舞廳，且全程無配戴口罩，由於是密閉空間，可能有面對面達到15分鐘的感染風險，加上人與人之間容易摩肩擦踵，因此有傳染的機會。

莊人祥提醒，民眾如曾於前述時段出入該場所，請自最後接觸日起算自主健康管理14天，如有發燒、咳嗽、呼吸急促等疑似症狀，請儘速撥打防疫專線1922與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

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