武漢肺炎》確診男台商未詳實告知活動史 重罰30萬

境外確診中國武漢肺炎的男性台商1月22日下午4點至6點曾出入高雄市苓雅區金芭黎舞廳，且全程無配戴口罩。圖中人物與新聞對象無關。（高雄市衛生局提供）

2020-01-25 16:18:05

〔記者方志賢／高雄報導〕中國武漢肺炎疫情持續發燒，台灣已有3例確診病例，其中1例男性台商，1月22日下午4點至6點曾出入高雄市苓雅區金芭黎舞廳，且全程未配戴口罩，高雄市衛生局今天下午表示，患者沒有配合疫調且未詳實告知活動史、密切接觸者及同住接觸者人數，恐造成防疫漏洞，將重罰30萬元罰鍰。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說，中央流行疫情指揮中心昨天公布第2例武漢肺炎境外移入確診個案，經過疫調該男性台商入境前即有發燒及上呼吸道等症狀，並在中國就醫服藥。

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1月21日入境時，病患因服藥退燒未被機場發燒篩檢站攔檢，也未主動向檢疫人員告知有症狀及武漢活動史，就搭乘捷運返回住家。期間病患二度就醫，甚至1月22日下午4點至6點出入高雄市金芭黎舞廳且未戴口罩。

潘炤穎說，經衛生局安排隔離就醫後，仍未如實配合疫調且未詳實告知防疫人員活動史、密切接觸者及同住接觸者人數。鑒於病患行為恐造成防疫漏洞，致使病毒入侵社區危害市民生命健康，將依違反傳染病防治法，重罰30萬元罰鍰。

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高雄市衛生局人員加強擴大疫調。（高雄市衛生局提供）

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