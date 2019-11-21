中央發展雲林台西綠能專區 蘇治芬要求配套發展觀光

雲林台西新興區東二區有283公頃填海造陸土地將供光電業者進駐，立委蘇治芬要求經濟部，要配套發展地方觀光。（記者詹士弘攝）

2019-11-21 14:30:27

〔記者詹士弘／雲林報導〕立法院經濟委員會今天至雲林台西討論台西綠能專區狀況，其中新興區東二區有283公頃土地本月底將公告提供太陽光電業者進駐；立委蘇治芬要求經濟部配套發展觀光，引進極限運動，將缺點變成優勢。

雲林離島工業區除了麥寮區有六輕進駐，新興、台西、四湖三地開發停滯28年，前縣長李進勇曾申請前瞻計畫開發台西綠能專區，但縣長張麗善上任後已停止綠能專區開發。

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今天立院經濟委員會立委陳曼麗、經濟部常務次長林全能、經濟部副局長楊伯耕、能源局組長陳崇憲到台西實地了解現況。

林全能表示，新興區東二區有283公頃土地，為配合國家再生能源政策，將在本月底公告出租，提供太陽光電業者進駐，其中8成為工業用地，其餘2成是公共設施，開發主體是經濟部工業局，希望轉型為低環境衝擊友善產業的基地。

蘇治芬提到，為了活化新興區283公頃土地，中央政府發展太陽光電，電業法規定一定裝置容量以上光電，售電收入一度電0.0012元，回饋給縣府與鄉鎮公所。

蘇治芬強調，發展光電外，也要注意如何與當地共存共榮，希望能將空地活化利用，配合台西海口生活館推動觀光，舉辦國際風箏節，新興區島上56公頃原訂要填海造陸的堆置物也可發展裝置藝術再利用。

台西鄉觀光文化發展協會總幹事黃舜瑜說，當地魚塭有1200公頃，漁民已老，共生循環經濟的導入，智慧魚塭結合太陽能，發展無汙染的綠能科技產業園區，才能讓年輕人願意回鄉，台西是風頭水尾，東北風適合風箏衝浪，引進極限運動，將缺點變成優勢。

立委蘇治芬希望工業發展能配套發展觀光，活化現有土地利用。（記者詹士弘攝）

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