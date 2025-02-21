獨家》傅崐萁去香港見誰？多名親中「愛國者」議員名單曝光

花蓮立委傅崐萁2月與縣府率團前往香港。（翻攝傅崐萁臉書）

2025/02/21 08:57

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮立委傅崐萁在立院會期中三次赴中、港，遭綠委酸每次到中國「報到」返台後必推爭議法案；有民眾比對傅這二次到香港的會見名單，多數都是親中的「愛國者」議員，像是在19日香港晚宴中名列主桌的港議員鄧飛、林俊嘉、陳繼偉等人，甚至還有之前擔任廣西南寧市政協委員、替中共統戰部門工作的港議員陳志豪。

花蓮縣政府率花蓮觀光業者及鄉鎮長到香港參加香港旅遊博覽會，國民黨立院總召傅崐萁也自費前往，19日與香港旅遊、工商界在百樂金宴宴會廳晚宴，從流出的名單中，可以發現傅崐萁所坐的主桌有多名親中派港議員，名單中有鄧飛、林俊嘉、陳繼偉等人，其他桌也有陳廣輝、陳志豪、張美雄、何顯明等人。

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研究香港議會的知情人士從去年12月傅崐萁赴港的相片中，對比這次晚宴名單指出，發現很多都是親中的建制派議員，像是港議員林俊嘉為中國國民黨港澳總支部委員，在2017年有協助洪秀柱選舉獲頒感謝狀；主桌名單中序列3的鄧飛，是身為「愛國者」陣營成員，協助中共統戰香港教育領域；花蓮民政處長在主桌的排名順位甚至還比觀光處長高，遭質疑到底是去促進觀光還是另有密會？

知情人士指出，第四桌名單中的港議員陳志豪，擔任議員前過去為廣西南寧市政協委員，長期從事中共統戰工作、網軍，曾經主導親共立場的反佔中遊行，過去香港在雙十節、元旦還能舉行中華民國慶祝遊行活動的時代，陳志豪在遊行現場都會派發中共五星旗，甚至搶走遊行者的中華民國國旗。

立法院長韓國瑜日前協商總預算案，傅崐萁稱重感冒缺席卻遭韓國瑜爆料出國，綠營立委批評傅總是在開議前赴中國「報到」，難不成已經成為例行公事？立委沈伯洋說，「提出去中國或是香港必須要報備的法案，整整被國民黨跟民眾黨擋了36次，那顯然他們是很害怕，他們的行程被知道，他們見了誰被知道，我們的要求是如此的卑微，只是希望這些能夠公開透明而已」。

傅崐萁今早10點將在國民黨花蓮縣黨部舉行記者會說明，而他昨在臉書寫說，「為避免綠營與側翼網軍惡意中傷，並向外界報平安及近日行程的安排，歡迎社會各界交叉檢視，也請有心人士停止散播不實指控。」

傅崐萁強調這次出訪除了參加旅展，希望有效提振花蓮震災後的觀光經濟，透過直達香港航線，引進香港、東南亞的國際觀光人潮，與多位鄉鎮長介紹花蓮各地的特色，並與花蓮縣府同仁組團參加香港旅展。

花蓮立委傅崐萁2月與縣府率團前往香港。（翻攝傅崐萁臉書）

花蓮立委傅崐萁去年12月跟今年2月率團前往香港，有民眾從相片中認出多位香港親中議員甚至過去有從事中共統戰工作。（民眾提供）

花蓮立委傅崐萁去年12月跟今年2月率團前往香港，有民眾從相片中認出多位香港親中議員甚至過去有從事中共統戰工作。（民眾提供）

花蓮立委傅崐萁去年12月跟2月率團前往香港，有民眾從相片中認出多位香港親中議員甚至過去有從事中共統戰工作。（翻攝傅崐萁臉書）

花蓮立委傅崐萁去年12月跟今年2月率團前往香港，有民眾從相片及本次宴會名單中比對出多位香港親中議員甚至過去有從事中共統戰工作。（民眾提供）

花蓮立委傅崐萁去年12月跟今年2月率團前往香港，有民眾從相片及本次宴會名單中比對出多位香港親中議員甚至過去有從事中共統戰工作。（民眾提供）

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