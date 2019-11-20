桃園溫泉美食嘉年華健行活動 23、30日登場

羅浮溫泉泡腳池是遊北橫熱門歇腳賞景據點。（記者李容萍攝）

2019-11-20 21:43:19

〔記者李容萍／桃園報導〕秋高氣爽，正是泡湯的最佳季節。桃園市政府觀光旅遊局、風景區管理處主辦「溫泉美食嘉年華-北橫香菇美食系列活動」，訂於23日、30日分別在羅浮泰雅故事公園對面停車場用地及拉拉山的泰雅康乃馨花園（拉拉山遊客中心對面停機坪）登場，活動以「健行」、「秘境」、「特色美食」及「表演」等元素為主軸。

兩場次的健行活動，23日竹林秘境健行，由小烏來風景特定區遊客中心出發經水圳古道、義興吊橋、竹林秘境，終點至羅浮泰雅故事公園，健行路線2.1公里；30日悠遊巴陵生態古道健行，由拉拉山遊客中心出發，經巴陵生態古道、巴陵2號、1號隧道、巴陵大橋、台7線、桃116線，終點回到泰雅康乃馨花園，健行路線2.7公里。

請繼續往下閱讀...

健行活動由市府規劃從桃園、中壢火車站、風禾公園及機場捷運A21站發車的免費接駁車，讓參加民眾不用煩惱交通及停車問題。第一波開放報名至18日截止，風景區管理處統計部分民眾取消報名及未繳交報名費，尚有名額於21日中午12點開放報名，23日尚有網路報名餘額54位（另現場報名100位），30日尚有網路報名餘額20位，因活動地點在後山，未開放現場報名，報名資訊可至風景區管理處官網查詢。

報名民眾繳交100元報名費，可享100元等值園遊券、餐點、紀念品及烤豬肉，另至現場的民眾均可參加闖關遊戲，通過3關可換取抽獎券。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法