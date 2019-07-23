再飆天價！拉拉山春季高山烏龍茶競標 特等茶1台斤88萬標出

2019-07-23 22:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區拉拉山春季高山烏龍茶競賽，23日下午在救國團復興青年活動中心舉行頒獎，今年競賽共有135點茶樣參賽，聘請農委會茶葉改良場專家擔任評審，在激烈競爭下，特等獎由拉拉山茶葉推廣部邱鋒典奪得，重頭戲是特等茶競標由茶商何坤禧（定迎公司總經理）以1台斤88萬元得標。

特等茶得主邱鋒典，經營榕湶製茶生產銷售逾25年資歷，歷年均親自揉製茶葉，特等茶產自海拔1500公尺的拉拉山上巴陵部落，茶園經營栽培面積約1.5公頃，年產量2000台斤，此次同時還獲得頭等獎、金質獎、銀質獎、優質獎等共5項競賽大獎，是全場最大贏家。

桃園市長鄭文燦出席頒獎典禮表示，茶葉是綠金產業，具有很高的產值。復興區茶區面積約46公頃，主要集中在中高海拔地區，年產量約12萬台斤、產值約2億4000萬元，其中拉拉山烏龍茶產地位處高海拔地區，日夜溫差大，是生長高山茶的優良茶區，其所生產的烏龍茶滋味濃醇回甘、茶湯色澤澄黃明亮，堪稱極品高山茶的代表。

復興區農會理事長葉國崇、總幹事曾庭筠也說，桃園市海拔最高的拉拉山，除了遠近馳名的水蜜桃，拉拉山烏龍茶近年來也成為亮點產業，拉拉山茶區種植的茶葉，沒有泥土味，香氣芬芳輕颺，茶葉面肥厚，果膠質濃，茶湯水質甘甜柔軟，茶香中有特殊花香與果香味，被鍾愛喝茶人士讚為茶葉界的明日之星。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法