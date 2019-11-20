11/20 各報重點新聞一覽

香港高等法院18日裁定禁蒙面法違憲，中國人大19日強硬反駁，聲稱只有人大才有權判斷法律是否違憲。（歐新社）

2019-11-20 06:41:31

自由時報

批港無權決定《禁蒙面法》違憲 中國人大自我否定「一國兩制」

香港高等法院十八日裁定「禁止蒙面規例」（禁蒙面法），違反「香港基本法」後，中國全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會十九日強硬反駁，聲稱只有人大才有權判斷法律是否違憲，香港高院裁決嚴重削弱特首及港府的管治權。香港各界對人大說法極為憤慨，痛指人大必定再次「釋法」（解釋「基本法」條文），釀成「香港司法末日」；中國學者也批評，人大說法已牴觸「基本法」，不符合「一國兩制」。

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抗中護主權 美防長籲南海各國站出來

中國對南海主權的聲索，引起東南亞各國不滿，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）十九日在菲律賓表示，美國將在南海執行更多巡邏任務，藉此告訴中國，美方將維護對於全球貿易至關重要的南海航行自由。他也公開呼籲南海各國表態，以集體行動維護主權，向中國施壓。

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反年改施暴被訴者也列入 國民黨不分區爭議連環爆

國民黨不分區立委名單爭議「連環爆」，除了赴中統派退將吳斯懷的爭議迄未平息，繼前立委邱毅退出不分區名單後，被外界質疑涉及人頭黨員爭議，排名第十九的中常委范成連昨也主動聲明退出名單；而排名第二十三的台灣勞工總工會理事長王裕文則是涉及「四一九」反年改施暴案，在今年四月被台北地院判拘役二十日，得易科罰金兩萬元，全案已上訴高等法院。

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聯合報

「台商匯回資金是零」引爆爭議 府院大動員滅火

蔡政府近日一再宣傳「歡迎台商回台投資行動方案」成效斐然，但前天經濟部次長林全能在立院坦言，目前從海外匯回的資金是零，遭國民黨總統參選人韓國瑜砲轟民進黨「欺騙治國」。昨天一整天府院黨極力滅火，以臉書、LINE、記者會說明，蔡總統更罕見「一日三澄清」，強調「回台投資是真的」，國民黨不必為了選舉唱衰台灣。

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禁蒙面法違憲 北京怒批香港高院「挑戰人大常委會權威」

香港高等法院十八日裁定「禁止蒙面規例」違憲，昨天包括大陸國務院港澳辦、全國人大常委會與香港中聯辦接連批評香港高院，表示只有人大常委會能對香港法律是否牴觸基本法有判斷與決定，並稱此舉是在公然挑戰人大常委會的權威與法律賦予特首的管制權力，對香港社會產生嚴重負面影響。香港特首林鄭月娥昨天表示，尊重全國人大常委會的發言。

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中國時報

韓批蔡賴又再騙！賴重申務實台獨 小英避談是否支持

代表民進黨投入2020大選的蔡總統、前行政院長賴清德昨下午赴中選會完成參選登記。登記前，賴陪高雄8立委聯合登記時再重申「護持台獨」，指台灣是主權獨立國家，名叫中華中國，和中國（大陸）互不隸屬，並稱韓帶領國家方向是「被統一」。對此，韓痛批「這是另一種欺騙」，民進黨欺騙借殼上市，呼籲賴蔡對國家定位講清楚。

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玉山主峰搞政治 陳致中遭舉發

台北市議員李明賢昨在臉書發文，指高雄市議員陳致中在玉山主峰秀出與台獨旗合照，內政部應依規定開罰陳致中！營建署發言人陳繼鳴說，李明賢若有意見，可向玉山國家公園管理處提出舉發。李明賢已於昨下午4時上網向玉管處舉發，內政部營建署表示，國家公園禁止政治性活動，將依規定請陳致中陳述意見，再予以裁處。

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美國國防部長艾斯培19日在菲律賓表示，美國將在南海執行更多巡邏，呼籲南海各國公開表態，以集體行動對中國施壓。（路透）

以勞工代表身分被國民黨列入不分區立委名單的王裕文，涉及「四一九」反年改施暴案。（資料照）

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