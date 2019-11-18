11/18 各報重點新聞一覽

蔡英文全國競選總部昨舉行成立大會，總統蔡英文出席致詞，並和副手賴清德等人一起高喊：凍蒜！（記者方賓照攝）

2019-11-18 06:58:29

自由時報

「最黑暗時刻 團結護台灣」 蔡賴配出戰2020

蔡英文總統昨召開記者會，宣布與前行政院院長賴清德搭檔參選二○二○正副總統選舉。蔡英文表示，今年她與賴清德歷經一場初選，現在決定攜手合作，成為最強組合。賴清德說，他決定接受蔡總統邀請擔任副手搭檔參選，要在最黑暗的時刻團結、守護台灣。

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秋冬遊補助破210萬人次 東宜花高屏最夯

擴大國旅秋冬遊自九月推出，觀光局最新統計，參與旅宿業者逾七千七百家、達全國六十三％，是歷次補助最高，補助住宿也已突破兩百一十萬人次，使用最踴躍縣市以台東、宜蘭、花蓮、高雄、屏東為前五名。

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身高逾170高個子 心房顫動風險高

高個子要注意「心」風險！美國最新研究發現，高個子罹患心房顫動風險較高，可能與遺傳基因有關；國內台北榮總也領先全球首度發現，高個子確診心房顫動經心導管灼燒術治療後，復發風險較高，尤其女性，但醫師坦言成因仍是謎，有待更多研究找答案。

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聯合報

聯合報民調／三黨副手出列 45%挺蔡賴 29%投韓張 8％支持宋余

二○二○總統及立委選舉今起登記，蔡英文總統昨宣布與副手賴清德搭檔競選正副總統，本報最新總統選情調查發現，蔡賴配以四成五支持度領先國民黨韓張配的二成九及親民黨宋余配的百分之八，一成八未決定；四成五選民肯定賴清德任副手輔佐總統能力最優，二成八覺得張善政最佳，百分之二稱許余湘。

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陸首艘自製航母 昨穿越台海 美日派艦尾隨

二○一七年下水、尚未成軍服役的中共首艘自製航空母艦及護衛艦，昨天編隊由東海進入台灣海峽向南航行，預期將循姊妹艦「遼寧」號往例，在海南島附近水域進行冬季訓練。在中共航艦進入海峽過程中，美國海軍與日本海上自衛隊，都派出軍艦尾隨；進入台灣海峽附近水域後，國軍則派出機艦，執行全程監控。

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中國時報

志玲謝尪 讓我相信愛情！AKIRA宣示讓愛妻成最幸福的人 弄哭全場

志玲姐姐嫁人了！台灣第一名模林志玲與日本「放浪兄弟」成員AKIRA，17日在台南舉辦世紀婚禮，下午於全台吳氏大宗祠舉行傳統迎娶儀式，林志玲步下勞斯萊斯高檔名車，挽著父親林繁男的手走進會場，爸爸用台語囑咐AKIRA 「一切拜託你了！」讓林志玲感動泛淚，掀起頭紗時哭成淚人兒。AKIRA則用中文宣示要讓愛妻「成為全世界最幸福的人」，親友們開心又感動哭成一片淚海。

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蔡賴配成軍 韓籲蔡表態是否挺台獨

「蔡賴配」成軍！民進黨總統參選人蔡英文昨天宣布與前閣揆賴清德搭檔參選2020正副總統，並邀副總統陳建仁擔任全國競選總部主委。蔡英文強調，將與賴攜手成為「最強組合」，並交付給賴清德「重要任務」，與她分進合擊，全力衝刺立委選情，爭取國會過半。國民黨總統參選人韓國瑜則說，賴清德一向支持台獨及赦扁，蔡英文應表示是否支持，否則，蔡賴兩人若立場不同，豈不是開了台灣人一個大玩笑？

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秋冬遊自由行成效前5縣市

美國最新研究發現，高個子罹患心房顫動風險較高，可能與遺傳基因有關；圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

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