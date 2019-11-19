11/19 各報重點新聞一覽

民進黨昨點名在國民黨不分區立委提名名單中的退將吳斯懷不適任，強調只有吳退出名單，才能保障中華民國安全。（記者簡榮豐攝）

2019-11-19 06:52:35

自由時報

曾上中媒教解放軍對抗美軍 民進黨：吳斯懷應退選

國民黨不分區立委提名名單引發爭議，民進黨昨點名在安全名單中的退將吳斯懷不適任，強調只有吳退出名單，才能保障中華民國安全。吳斯懷曾在二○一六年赴中國參加政治活動，並起立聆聽中華人民共和國國歌；不僅如此，吳曾擔任陸軍副司令，竟在二○一六年參加「鳳凰衛視」節目「寰宇大戰略」錄影時提及，中國在未來二十年，須有隨時兵力投射的能力，以及和中東友好國家強化軍事交流聯合演訓。吳還提醒中國，動作要謹小慎微，「不必在還沒有準備好的時候，引起美國人或歐洲人的恐慌，這個動作必須很低調，隱而不顯的去做，但是必要」。

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港警攻堅理大 美譴責：不合理使用武力

香港警方和「反送中」抗爭者十七日在香港理工大學校園爆發激烈衝突，路透報導，一名美國政府高層官員十七日譴責港府「不合理地使用武力」，籲各方克制暴力，並重申美方期望北京履行一九八五年生效的「中英聯合聲明」，維護香港的自由、法律制度與民主生活方式。英國首相強森的發言人十八日也強調，英國仍嚴重關切香港情勢及警方與示威者間的暴力升高，支持人民和平抗議的權利，持續呼籲各方冷靜和克制。

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備戰明年六搶一 台灣隊慰留洪總

台灣隊能否前進二○二○年東京奧運棒球賽，明年六搶一資格賽將是最後機會，儘管總教練洪一中辭意甚堅，不過體育署和中職聯盟都表達強力慰留，昨返抵國門的洪總表示︰「還是原本想法，就看署長跟會長怎麼定奪。」

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聯合報

韓國瑜競總主委 吳敦義拒扛 朱立倫接了

總統大選決戰在即，國民黨總統參選人韓國瑜競選總部主委懸缺多時，近來國民黨不分區立委提名爭議重創黨形象，影響韓國瑜選情，相關人事須盡速到位。韓國瑜上周六晚上與朱立倫會商，朱願意承擔接下選戰操盤手重擔，希望在艱困時刻，全力幫韓國瑜及國民黨穩住選情。

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港高院裁定《禁蒙面法》、《緊急法》違憲

港府引用緊急法訂立的《禁蒙面法》，香港高等法院今（18）日裁定：緊急法在「危害公安」的情況下使用屬違反《基本法》，因此認定《禁蒙面法》亦違憲。香港高院雖裁定《禁蒙面法》違憲，不過香港市民是否就能有權在參與示威活動時蒙面不公開身分，還沒有最後定案，高院表示將進一步聆訊，讓興訟各方陳詞，預定11月20日開庭處理。

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中國時報

經部坦承 境外匯回資金0元！台商回流7000億攏是假 小英膨風騙票

台商回台投資，被蔡英文總統視為綠營執政最大政績，「台商回流總額7000億元」幾成每日出席各大活動必提重點，不過，昨日卻遭經濟部數據重重打臉，截至目前從海外匯回資金竟掛蛋，官員回答令在場人士一片譁然，藍委曾銘宗痛批這根本是「假回流、真騙票」，太誇張！消息傳出，也令國民黨主席吳敦義也直批蔡英文「膨風」。

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示威者想撤離 港警催淚彈逼退！理大外播《十面埋伏》勸降 逾70人自首

反送中示威者與警方昨持續在香港理工大學內外對峙。昨日示威者數度欲撤離，但皆遭到港警以催淚彈及水炮車強勢逼回，而入夜後警方則祭出心戰手法，於校外播放《十面埋伏》勸降示威者，昨晚約有70多名示威者自首。值得關注的是，同日香港高等法院裁定《禁蒙面法》違憲，港警指會按照法庭裁決，即時暫停執行《禁蒙面法》。

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在理大周邊被捕的示威者，雙手被警方以束帶反綁。（法新社）

十二強賽台灣隊總教練洪一中（左）昨率領球員返國，體育署長高俊雄（右）到場接機。（記者姚介修攝）

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