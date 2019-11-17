11/17 各報重點新聞一覽

國民黨昨天召開中央委員會議，行使不分區立委名單同意權投票，列名不分區名單第14位的吳敦義，不同意票數高達58票。（記者簡榮豐攝）

2019-11-17 06:43:03

自由時報

不分區投票票數難看 吳敦義58票不同意

國民黨昨天召開中央委員會議，針對不分區立委提名名單行使同意權投票，在一百八十九人出席投票下，結果三十四位被提名人，排名第十七位的陸委會前副主委張顯耀不同意票數達一百零六票，超過半數門檻九十五票，被刷出名單，成為國民黨不分區立委同意權制度實施以來首位落馬者。其餘三十三人則全數過關。

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最強組合 蔡賴配今宣布

二○二○年總統大選，爭取連任的總統蔡英文確定將與初選競爭對手、前行政院長賴清德搭檔參選，蔡英文今天將在全國競選總部召開記者會，宣布「蔡賴配」，這不僅被黨內視為民進黨最強組合，也藉此強調民進黨已完成最重要的整合，走向團結，目標要贏得明年總統大選。

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青農貸款5年免息 額度200萬

農委會主委陳吉仲昨天到嘉義縣與來自全國的青年農民座談，當場宣佈青年從農創業貸款免利息優惠政策，明年起放寬十八至四十五歲的新、舊青農貸戶，享有五年內免息、免息額度二百萬元，還可申請農業經營準備金，希望營造良好的從農環境，鼓勵青年投入農業工作。

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聯合報

藍「史上最難堪」不分區名單確定 韓：與民期待有落差

國民黨不分區立委提名名單，昨天在抗議和質疑聲浪中闖關，引發議論的「雙吳」吳敦義、吳斯懷皆獲中央委員同意通過，僅排序第十七名的陸委會前副主委張顯耀落馬。國民黨總統參選人韓國瑜昨天表示，國民黨不分區名單跟一般民眾的期待有落差，排序第十五名的台南市黨部主委謝龍介甚至揚言退出不分區名單。

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3成學生不願打流感疫苗 恐成今年防疫漏洞

公費流感疫苗昨天正式開打，創下史上最晚開打紀錄。避免校園群聚，學生納入第一波接種對象，但根據衛福部疾管署統計，每年約有三成學生不願接種，七成接種率使集體保護只在及格邊緣，醫師憂心，今年公費流感疫苗延後施打又分批接種，學生接種率若不提升，將成防疫漏洞。

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中國時報

12強賽未打進4強 自認有負國人期待 中華勝澳洲拿第5 洪一中辭總教頭

中華隊昨於「世界12強棒球賽」以5比1擊敗澳洲隊，拿下第5名，上屆（2015年）則為第9名。賽後總教練洪一中卻表示，無法打進4強有負國人期待，對球迷感到抱歉！回台灣後將把辭呈送交中職聯盟會長吳志揚裁決，帶領中華隊的任務到此為止，希望交給別人接棒。

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侯又未同框 韓緩頰剛好沒碰到

國民黨總統參選人韓國瑜16日回娘家，卻始終未與新北市長侯友宜同框，韓國瑜為侯緩頰表示，新北市共有29區，幅員廣闊，侯市長相當忙碌，請大家不要多做聯想，「禿子、漢子、燕子感情禁得起考驗！」

詳見侯又未同框 韓緩頰剛好沒碰到。

民進黨總統參選人蔡英文昨天在高雄舉辦造勢活動湧入10萬人，場面相當熱烈；蔡英文今天將在全國競選總部召開記者會，宣布「蔡賴配」。（記者張忠義攝）

一般青農貸款免息辦法

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